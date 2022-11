Trygve Wakensha, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ Tra l’esilarante e il comico

Trygve Wakensha, Finale Tu si que vales 2022: un mimo straordinario

Trygve Wakensha è stato, in particolare, tra i più applauditi per simpatia e talento a Tu si que vales. L’artista è apparso alla prima puntata del talent presentandosi con una sessione di mimo tra l’esilarante e il comico. Nonostante i toni spensierati non è passata in secondo piano la caratura tecnica e la spettacolarità della rappresentazione, curata nei minimi dettagli. La bravura ha fatto colpo sulla giuria con tutti particolarmente divertiti dalle gag scelte per ottenere consensi.

Il tutto gli è valso la possibilità di giocarsi tutte le proprie carte alle semifinali, conquistando di fatto l’accesso alla finalissima del 19 novembre. Per l’occasione si è spinto oltre i limiti delle previsioni appassionando e divertendo sulle note di Feeling Good nella versione di Michael Bublè. Sempre a colpi di mimo ha generato l’ilarità generale mantenendo fede alla qualità e tecnica dimostrate nella precedente esibizione di qualche settimana prima.

La sensualità di Trygve Wakensha

Trygve Wakensha ha giocato a Tu si que vales 2022 principalmente sul tema della sensualità, praticamente interpretando una donna alle prese con un provocante atteggiamento nei confronti di tutto il pubblico simulando la rimozione di indumenti con gag tutte da ridere. Nonostante il suo contendente fosse di altrettanta bravura, è riuscito a spuntarla grazie al supporto sia della giuria che degli spettatori che hanno dato il via libera.

L’arte del mimo è sicuramente particolare e Trygve è riuscito a portarla sul palco di Tu Si Que Vales con assoluta maestria e semplicità. Ciò che entusiasma è senza dubbio la sua giocosità che per nulla alleggerisce il valore artistico e tecnico. Anche per il pubblico da casa la sua è considerata una delle migliori performance, sia considerando la prima puntata che la semifinale. Di conseguenza, è lecito aspettarsi grandi così anche per la finale ormai vicina con l’artista candidato caldo per il trionfo finale.

