Tu la conosci Claudia? Italia 1/ Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Paola Cortellesi

Tu la conosci Claudia?, film diretto da Massimo Venier

Tu la conosci Claudia? va in onda su Italia 1 oggi, 6 ottobre, a partire dalle 21:30. Il film è una produzione interamente italiana del 2004 che vede la regia sapiente di Massimo Venier, che ha già diretto i 3 attori principali in altre pellicole di successo come 3 uomini e una gamba e Chiedimi se sono felice. Nel cast infatti è presente il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, affiancati da un’eccellente Paola Cortellesi nonché da Ottavia Piccolo, Silvana Fallisi, Sandra Ceccarelli e Marco Messeri. La scenografia è stata curata da Eleonora Ponzoni mentre la colonna sonora del film è opera di Andrea Guerra, già presente in altre pellicole come Le fate ignoranti, Immaturi e Genitori e Figli.

Non mangiate le margherite/ Su Rete 4 il film con Doris Day e David Niven

Tu la conosci Claudia? La trama del film

Tu la conosci Claudia? racconta le vicende di Claudia e di tre uomini che le sono vicino: Giovanni, suo marito, tremendamente abitudinario, Aldo, un tassita innamorato di Claudia e Giacomo, uomo con la sindrome adolescenziale, separato dalla moglie e che vede la sua vita improvvisamente cambiata a causa di Claudia. Proprio Claudia all’inizio del film parla dei tre uomini con un prologo imperdibile. Il film si svolge inizialmente nella città di Milano per poi trasferirsi in un viaggio attraverso il quale, grazie alle storie dei tre comici, viene data una lezione di vita e di crescita intellettuale; la storia che ne consegue è un intreccio incredibile di storie nelle quali i vari protagonisti intravedono situazioni di tradimenti e di storie d’amore che in realtà non esistono. Alla fine avviene un tamponamento tra i 3 uomini e, dopo essersi accordati su come pagare i danni, diventano amici, con lo scopo nascosto però di scoprire meglio cosa nasconde ognuno di loro. Claudia nel frattempo, pensando che il marito la tradisca, decide di partire per un viaggio e lascia una lettera a Giacomo per scusarsi di averlo illuso. I tre decidono di raggiungere Claudia in Calabria e durante il viaggio vengono chiariti i vari equivoci.

Chisum/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (oggi, 5 ottobre)

Video, il trailer del film “Tu la conosci Claudia?”

LEGGI ANCHE:

Maschi contro femmine/ Streaming del film su Rai 3 tra comicità e doppi sensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA