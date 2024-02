“TU NO”, TESTO COMPLETO CANZONE IRAMA SANREMO 2024 / “Ballad che parla di assenza e nostalgia”

Irama ha conquistato il quinto posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. L’ex di Amici potrebbe ambire seriamente al podio di questa edizione con la sua ‘Tu no‘, il cui testo è un racconto di amore e distanza.

In un’intervista a Sky TG24, Irana ha spiegato che Tu No è una ballad che parla di assenza, distanza e nostalgia; “Tu no non ha tanti orpelli, è uno sputare in faccia la verità. Tratta il tema della distanza e spero che a livello emotivo si percepisca. Arrivo con un’altra ballad dopo Ovunque Sarai del 2022 ma questa ha un flusso diverso. Quando ho la possibilità di partecipare al Festival presento sempre una canzone. È stata la prima fatta e rappresenta un inizio e pure una parte delle sonorità del disco.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

IRAMA CON "TU NO" A SANREMO 2024/ Finale da brividi: "Sono state serate magnifiche"

“TU NO”, TESTO COMPLETO CANZONE IRAMA A SANREMO 2024

“Tu no” é il testo della canzone che Irama canta al Festival di Sanremo 2024. La ballad dell’ex Amici, Irama, si presenta come una canzone particolarmente romantica, il cui tema affronta la fase difficile della consapevolezza maturata della fine di un amore.

DUETTO IRAMA E RICCARDO COCCIANTE, COVER QUANDO FINISCE UN AMORE/ Messaggio di Cocciante: "Momento difficile"

Il testo integrale della canzone “Tu no”, brano interpretato da Irama, ha già raggiunto posizione #3 tra le tendenze dei video al debutto del rilascio su YouTube. E non solo. Il testo “Tu no” é anche nella Top10 delle canzoni di Sanremo 2024 che registrano il più alto volume di stream su Spotify Italia.

TESTO COMPLETO “TU NO”: LE PAROLE DI IRAMA

Vediamo ora il testo completo della canzone di Irama per Sanremo 2024, “tu no”, parole struggenti ricche di immagini forti e nostalgiche.

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Testo completo “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante/ Video, cover a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA