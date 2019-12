Tu Si Que Vales 2019/ Enrica Musto? La vera vincitrice è Sabrina Ferilli

Chi è la vera vincitrice di Tu si que vales 2019?

Con la puntata finale di ieri sera va in archivio anche la sesta stagione di Tu Si Que Vales, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara. La vincitrice si chiama Enrica Musto, la più convincente dei concorrenti finalisti, capace di emozionare in un percorso che le ha permesso di mettere in mostra tutto il suo talento lirico. Ha vinto anche Sabrina Ferilli, in un certo senso, visto che si è presa la scena scombussolando gli equilibri di una giuria di per se già scatenata. L’attrice romana ha preso il posto di Iva Zanicchi, che aveva a sua volta rimpiazzato Mara Venier. Con la sua simpatia ha conquistato e ritrovato il pubblico televisivo, mettendo in ombra persino la bellezza straordinaria di Belen Rodriguez, che alla conduzione può ancora migliorare molto.

Tu Si Que Vales 2019, la stagione dei record

E’ stata una stagione molto fortunata e positiva per Tu Si Que Vales, che settimana dopo settimana ha permesso a Mediaset di registrare numeri da capogiro. Tutte le puntate, infatti, hanno conquistato oltre cinque milioni di telespettatori. Un dato incredibile, che di certo rende orogliosi i vertici Mediaset. A vincere l’edizione di quest’anno, come detto, è stata la cantante lirica Enirca Musto. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Grry Scotti e la presidentessa della giuria popolare, Sabrina Ferilli, sono rimasti letteralmente ammaliati dalle sue capacità canore ma a trascinarla verso il primo posto in classifica ci hanno pensato i telespettatori da casa attraverso il televoto. Per lei un prezioso premio da 100 mila euro in gettoni d’oro.

I quattro super finalisti di Tu Si Que Vales 2019:

I quattro super finalisti di Tu Si Que Vales si sono contesi la vittoria fino all’ultimo respiro. A giocarsi la vittoria nell’ultima puntata Enrica Musto, Ben Hanlin, Patrizio Ratto e, infine, Mattia e Giulia. Ruolo fondamentale, ovviamente, lo ha ricoperto il pubblico, che è rimasto stregato dal potenziale lirico di Enrica Musto. Premio simpatia anche per i concorrenti della scuderia Scotti. Antonio De Luca è arrivato terzo in una graduatoria a parte: “La poesia non viene mai capita”, ha commentato ironicamente il suo maestro Gerry Scotti. Primo posto, invece, per Giordano Concetti, l’imitatore di Freddie Mercury, con un viaggio a Dubai in arrivo in seguito alla vittoria nella finale. Premio della giuria riservato invece al ragazzo in sedia a rotelle, Gabriele Andriulli, esempio di tenacia e forza.



