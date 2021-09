Tu sì que vales 2021, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: J-Ax super ospite

Tu sì que vales, anticipazioni puntata 25 settembre 2021

Oggi, 25 settembre, torna l’appuntamento con Tu sì que vales su Canale 5. Siamo arrivati alla seconda puntata che ritrova il cast di giudici e conduttori al completo. In studio Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni affiancati dalla grande novità di quest’anno, Giulia Stabile. A giudicare le performance sono come sempre Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

“Che sabato pazzesco ci aspetta in compagnia dei nostri fantastici giudici e di tanti, tantissimi nuovi talenti! Pronti per lo spettacolo? QUESTA SERA ore 21.20 tutti sintonizzati su Canale 5”, ci ricordano infatti i social ufficiali del programma. Sarà d’altronde una serata speciale perché, tra un’esibizione e l’altra, ci sarà tempo anche per ospiti noti: torna infatti un amico di Maria De Filippi, J-Ax. Il cantante presenterà proprio su Canale 5 il suo ultimo singolo, dal titolo “Sono un fan”.

Tu sì que vales, i concorrenti della seconda puntata

La seconda puntata di Tu sì que vales è pronta a regalare al pubblico di Canale 5 una serata di leggerezza ma anche di prove affascinanti e sbalorditive. Acrobati, cantanti, ballerini e prestigiatori si alterneranno anche questa sera sul palco, sperando di conquistare il ‘vale’ dei giudici e, magari, anche la finale diretta. Tra un’esibizione e l’altra non mancheranno momenti esilaranti, come quelli dedicati alla Scuderia di Gerry Scotti o, ancora, agli scherzi che puntualmente Maria De Filippi organizza ai danni dell’amica Sabrina Ferilli. La puntata si aprirà come di consueto con la gag di Gerry Scotti e i due simpaticissimi gemelli Tip e Tap. Non ci resta che scoprire quali saranno i concorrenti di questa seconda puntata di Tu si que vales.

