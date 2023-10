Tu si que vales 2023, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: la gara entra nel vivo

Tu si que vales 2023, anticipazione 4a puntata: i talenti puntano al turno successivo

Questa sera – sabato 14 ottobre – torna il consueto appuntamento con Tu si que vales 2023; il talent targato Canale 5 con innumerevoli volti a caccia della tanto agognata finale. Le danze sullo show si apriranno come al solito alle 21:25 e sul palco saliranno come di consueto esperti e dilettanti allo sbaraglio con l’unico intento di convincere pubblico e giuria. Dal mondo dello sport a quello della musica, passando per il cabaret fino a esibizioni all’insegna delle emozioni; tutto questo arricchirà anche la diretta della 4a puntata di Tu si que vales 2023.

Per la 4a puntata di Tu si que vales 2023 – in onda questa sera alle ore 21:25 su Canale 5 – la regola base sarà la medesima. Tentare di convincere il banco dei giudici e il pubblico al fine di accedere al turno successivo. Per chi se lo fosse perso, il regolamento prevede un’esibizione a tempo con i giurati dotati della facoltà di scandire la durata. Eventuali aggiunte o sottrazioni dipendono proprio dal feedback temporaneo di chi è chiamato a dare il giudizio finale: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto.

Tu si que vales 2023, anticipazioni: chi andrà in finale?

In attesa di scoprire chi si metterà in evidenza in occasione della diretta della 4a puntata di Tu si que vales 2023, fari puntati anche sulle simpatiche gag che spesso offre il “capo” della giuria popolare: Sabrina Ferilli. L’attrice ha ormai una posizione consolidata nel programma e spesso e volentieri arricchisce la trasmissione con punti di vista irriverenti e commenti tutti da ridere. Di certo non mancheranno le consuete diatribe con Giovannino; chissà quale scherzo le ha riservato per la puntata di questa sera.

Sul fronte giuria, tutta l’attenzione degli appassionati di Tu si que vales 2023 è rivolta alla new entry: Luciana Littizzetto. L’attrice comica ha già imposto la sua firma con la consueta verve irriverente. Ma per i concorrenti non ci sarà solo lei da convincere; al fine di trovare un posto per la finale, saranno fondamentali anche i giudizi degli altri giurati: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.











