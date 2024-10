Tu sì que vales 2024: anticipazioni e diretta streaming sesta puntata 26 ottobre 2024

L’appuntamento con il talento e il divertimento di Tu sì que vales 2024 torna in onda oggi, sabato 26 ottobre, con la sesta puntata. A presentare i vari talenti che si alterneranno sul palco, come sempre, ci sarà il trio dei conduttori composto da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Immancabile, poi, come sempre, è la presenza dei giudici, pronti ad emozionarsi, ma anche a divertirsi mettendosi in gioco su richiesta dei concorrenti che proveranno a strappare il biglietto per la finale.

In giuria, così, ritroveremo Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. A guidare, invece, la giuria popolare, ci sarà ancora Sabrina Ferilli che, come svelano le anticipazioni della puntata, sarà nuovamente protagonista di un momento particolare che la metterà in difficoltà a sua insaputa.

Tu sì que vales 2024. chi sono i concorrenti già in finale e quelli che si esibiranno nella sesta puntata

Nelle prime cinque puntate di Tu sì que vales 2024, sono già diversi i concorrenti che hanno conquistato la finale e sono Matteo Franziano, artista delle ombre cinesi; lo strongman Emanuele Condoleo; Rubén e Iván, atleti di parkour di cui uno disabile; gli acrobati Hakuna Matata e Duo Sebas e Sonia. Nel corso della sesta puntata in onda questa sera, sul palco, si esibiranno cantanti, attori, ballerini, artisti, acrobati, sportivi e talenti di ogni tipo che proveranno a strappare il sì ai quattro giudici e il cento per cento della giuria popolare per arrivare direttamente in finale.

Come nelle precedenti edizioni, anche in quella attualmente in onda, c’è il circuito della Scuderia Scotti. Attualmente, i concorrenti che fanno parte della Scuderia di Gerry sono: il ballerino Bruno Costanza; i cantanti Vincenzo Angarano e Antonio Abbate e il sollevatore di pesi Luigi Salafia. Quali altri concorrenti entreranno nella scuderia Scotti questa sera?

Come vedere in diretta streaming Tu sì que vales 2024

L’appuntamento con la sesta puntata di Tu sì que vales 2024 è per oggi, sabato 26 ottobre, alle 21.30 su canale 5, al termine della nuova puntata di Striscia la Notizia. Il talent show del sabato sera di canale 5 può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity a cui ci si può collegarsi sia al sito che tramite app, disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere, in qualsiasi momento, tutte le precedenti puntate, le singole esibizioni dei concorrenti, comprese quelle dei talenti della Scuderia di Gerry Scotti.