Finale Tu si que vales 2024: su Canale 5 in onda l’ultima puntata in diretta

La lunga corsa alla vittoria di Tu si que vales 2024 è quasi giunta al termine. Questa sera, 16 novembre, su Canale 5 andrà in onda la finale del programma che anche quest’anno sarà totalmente in diretta per dare al pubblico a casa di votare il proprio preferito e proclamarlo vincitore. È dunque finito il compito della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, che oggi saranno semplici spettatori delle esibizioni dei talenti che hanno portato fino in finale. Stessa cosa per Sabrina Ferilli, che assisterà allo spettacolo dalla sua poltrone di presidentessa della giuria popolare.

Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni condurranno la lunga serata in diretta, che vedrà solo uno dei dieci finalisti aggiudicarsi il primo premio che consiste in 100mila euro in gettoni d’oro. Non dimentichiamo che, oltre alla gara classica, si svolgerà la finalissima della Scuderia Scotti.

Chi sono i finalisti di Tu si que vales 2024

Ma chi sono i dieci artisti o gruppi che hanno conquistato un posto nella finale di Tu si que vales 2024? Coloro che hanno il posto assicurato già da settimane, avendo ottenuto il massimo del punteggio da giuria e pubblico, sono: Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi; Emanuele Condoleo, strongman; Ruben e Ivan, atleti di parkour, di cui uno è disabile; Hakuna Matata, che sono acrobati; Duo Sebas e Sonia, anche loro acrobati.

A loro si aggiungono i cinque artisti e acrobati che hanno conquistato un posto in finale proprio nel corso delle sfide della semifinale. Parliamo di: Vlad e Sergey, pole dancers; Colombia Salsa Style, ballerini; Marceau Bidal, acrobata; Ssaulabi, atleti di arti marziali; e infine Les Expires, comici. Tra loro c’è il vincitore di Tu si que vales 2024.

Finale Scuderia Scotti e come seguire la puntata in diretta streaming

Come accennato all’inizio dell’articolo, non va dimentica che c’è una finale nella finale di Tu si que vales 2024 ed è quella dei concorrenti della Scuderia Scotti. Vincenzo Angarano (cantante), Francesco Nutini (Comico) e Domenico De Martino (Ballerino) sono i finalisti in gara.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata su Canale 5, a partire dalle 21.30, ma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre sia su questo sito che su Witty Tv è possibile rivedere le esibizioni più divertenti ed emozionanti ma anche clip esclusive, backstage ed interviste ai vari protagonisti.