Tu sì que vales/ Diretta 27 maggio: gaffe Belen Rodriguez e omaggio a Michael Jackson (Replica)

Replica settima puntata di Tu si que vales 2019

Mercoledì 27 maggio, in prima serata su canale 5, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono la replica della settima puntata della sesta edizione di Tu sì que vales. Il gran finale di un’edizione che ha portato a casa ascolti altissimi si sta avviando verso il gran finale. Anche le repliche stanno ottenendo lo stesso successo ottenuto dalle puntate trasmesse in prima visione. L’appuntamento di questa sera sarà ricca di divertimento ed emozioni. A giudicare le esibizioni, come sempre, saranno Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. A guidare la giuria popolare, invece, sarà Sabrina Ferilli che, al debutto come giudice del talent show, ha letteralmente conquistato il pubblico di canale 5. Quali esibizioni, dunque, animeranno la puntata di questa sera?

I concorrenti di Tu sì vales del 27 maggio

Ballerini, acrobati, ginnasti, cantanti, mentalisti, pittori, inventori, atleti e artisti con talenti molto diversi tra loro si esibiranno sul palco di Tu sì que vales per vivere un momento indimenticabile e strappare un sorriso o regalare un’emozione sia ai giudici che ai telespettatori. La puntata sarà aperta dal duo Tip e Tap che, introdotti da Gerry Scotti, metteranno in atto una trappola per Rudy Zerbi. A dare il via alle esibizioni, tuttavia, saranno due ragazzi giapponesi, giocolieri con lo yo-yo che si presenteranno sul palco con i costumi tradizionali del loro Paese. Interessante, poi, l’esibizione di Sergey, un ingegnere che ha realizzato dei mini modelli di bicicletta che riesce a guidare.

La gaffe di Belen Rodriguez e l’omaggio a Michael Jackson

Tra i momenti imperdibili della puntata di Tu sì que vales 2019 in onda questa sera e che potete seguire anche in diretta streaming su Mediaset Play, c’è sicuramente la gaffe di Belen Rodriguez. Coinvolta in un numero da un concorrente la showgirl argentina si presta a sperimentare il modello di un’abitazione improvvisata. “Belen ti scoccia sdraiarti dentro?”, le chiederà Maria De Filippi. “Molto volentieri”, sarà la risposta di Belen. “Vai nella tua cameretta e spogliati, non ti vede nessuno”, commenta Gerry Scotti. “Guarda Belen, c’è anche il cielo”, aggiunge Maria. Belen sembra abbia confuso la parola cielo con uccello, ma la showgirl, ripresa dalla De Filippi, puntualizza: “non ho detto uccello“. Tra i momenti imperdibili anche l’omaggio a Michael Jackson.



