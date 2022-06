Tu sì que vales/ Diretta e anticipazioni replica 18 giugno 2022: il trionfo di Marcin Patrzalek

Tu sì que vales, anticipazioni replica 18 giugno 2022: che puntata va in onda?

Oggi 18 giugno 2022 su Canale 5 torna in onda Tu si que vales, l’amato show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In attesa della nuova edizione, che ci attende a settembre, Canale 5 manda in onda una replica che, stando alle immagini del promo in onda in questi giorni, dovrebbe essere quella della finale dell’edizione del 2018 (clicca qui per vederla in streaming). Facciamo, dunque, un salto a qualche anno fa per goderci le esibizioni di una finale che fu ricca di talenti.

A comporre la giuria sempre loro: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. A guidare la giuria popolare non c’era ancora Sabrina Ferilli ma troviamo invece Iva Zanicchi. La cantante fa, dunque, da portavoce al pubblico in studio, assegnando i punteggi ai vari concorrenti della sfida principale ma anche della ben nota Scuderia Scotti.

Tu sì que vales 2018, i finalisti e il vincitore

Ma chi furono i finalisti di Tu si que vales 2018? Sul palco si esibirono: il chitarrista Marcin Patrzalek, l’acrobata Giulia Piolanti, il gruppo di musicisti e cantanti Orchestra Magica Musica, il mago Raffaello Corti, la cantante Virginia De Lutti, il duo di acrobati Alessandro e Maxime, i ballerini Tango Aereo, l’inventore del drone voltante Alexandru Duru, gli acrobati Julia Sanchez, Justine e Jeremy, il Duo Hoop e Catwall Acrobats…e ancora gli atleti di sport acrobatici Freestyl’air, il pugile Mirko Natalizi, il body painter Johannes Stoetter e il cantante lirico Paolo Anziliero.

A conquistare la vittoria e il premio da 100mila euro fu Marcin Patrzalek che sbaraglierà la concorrenza nella finalissima con Virginia De Lutti, Raffaello Corti e l’Orchestra Magicamusica.











