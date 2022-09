Tullio Solenghi “Anna Marchesini? La sento accanto a me”/ “Della sua malattia non…”

Tullio Solenghi e il rapporto con Anna Marchesini

Davanti allo specchio di Oggi è un altro giorno all’interno della puntata del 12 settembre, dopo aver parlato dell’inizio della sua carriera e dell’infanzia, Tullio Solenghi ricorda la grande amica Anna Marchesini, scomparsa il 30 luglio del 2016 e che, con la sua presenza, accompagna oggi la vita di Solenghi. “Lei vi ha mai parlato della malattia?“, chiede Serena Bortone. “Credo che non abbia mai avuto la sensazione di doverci raccontare qualcosa di negativo. Una ventina di giorni prima che se ne andasse andai a trovarla. Lei era a letto, non si muoveva e mi raccontò la trama del suo ultimo libro che era E’ arrivato l’arrotino. Con i suoi mille versi riusciva a dare corpo a ciò che raccontava”, risponde Tullio.

“Le hai mai detto qualcosa della sua malattia?”, chiede Serena Bortone. “No, bastava uno sguardo e c’era il pudore di non dire determinate cose, cercare di allontanare la malattia e provare ad essere sempre noi stessi. Quelli del trio”, dice ancora.

Dopo il ricordo di Anna Marchesini, Solenghi riceve una bellissima sorpresa ovvero un videomessaggio da Massimo Lopez, amico e collega con cui ha raccolto tantissimi successi. Quelle di Lopez sono parole importanti e ricche d’affetto per uno di quelli che è il suo migliore amico.

“Sono qui a sottolineare quanto sia grato a te in quest’amicizia che si è sempre rinnovata. So che ci sei e sono felice per questo. Mi hai stimolato tantissimo a lavoro quando ero assalito dalla pigrizia. Mi hai sostenuto e supportato. Per me, l’amicizia e l’amore sono fondamentali, sono due A maiuscole, sono le cose che ti mantengono in vita per sempre e Tullio è una grande A maiuscola”, dice Massimo Lopez. “E’ un messaggio meraviglioso. Riuscire a lavorare con il migliore amico è una grande fortuna”, aggiunge ancora Solenghi.

