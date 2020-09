Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Il comico troppo ingessato, recitare non basta (Ballando con le stelle)

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova hanno raccolto 26 punti e un ottavo posto che hanno dovuto dividere con Costantino della Gherardesca e la sua compagna. Così è finita la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 per l’attore che è sicuramente un fiore all’occhiello di questa edizione del programma e per Milly Carlucci che lo ha corteggiato a lungo prima di averlo sul palco. Non sappiamo ancora quale sarà il ballo in cui si esibiranno nella seconda puntata ma l’attore è già pronto a stupire ancora. Ma cosa è successo nella prima puntata? Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono saliti sul palco per primi rompendo il ghiaccio dell’esordio con la promessa di mostrare quanto siano bravi a ballare e recitare proprio come fanno a Broadway accettando la sfida di Milly Carlucci. L’adrenalina di Tullio Solenghi ha travolto la sua maestra anche in sala prove dove lei cercava di tenere tutto in ordine e su un piano serio, e lui non riusciva davvero ad essere così.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, perché Milly li ha scelti?

Ma perché Milly Carlucci ha voluto Tullio Solenghi con Maria Ermachkova a Ballando con le stelle? Anche su questo il comico genovese non ha dubbi, la conduttrice si è voluta vendicare di lui, di quando sul palco ha portato le sorelle Carlucci con il suo trio e lui ha vestito proprio i panni di Milly. Tullio e Maria hanno portato un charleston sabato scorso unendo i passi di danza ad un divertente siparietto che non ha convinto del tutto i giudici. Zazzaroni è sicuro che l’attore sia partito bene, molto meglio di altri negli anni passati. Fabio Canino rimanda il suo giudizio alla prossima settimana perché sicuramente questo è un ballo che ha potuto provare tanto, sin dal prima del lockdown. Entusiasta anche Carolyn Smith e la brontolona Selvaggia Lucarelli che era sicura di vedere Tullio in queste vesti chiedendogli di essere moderno in futuro per sorprenderla. Chiude il giro dei giudizi Guillermo Mariotto al grido di ‘taccagno’ convinto che alla fine si sia risparmiato un po’ e che avrebbe potuto fare molto di più. L’attore saprà osare nella seconda puntata di Ballando con le Stelle?



© RIPRODUZIONE RISERVATA