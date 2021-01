Tumore al seno, malattia Rosanna Banfi/ “La paura uccide più della malattia”

Il tumore al seno è quello che ha messo in ginocchio Lina Banfi, almeno per parte della sua vita. La figlia di Lino ha affrontato il brutto male con la famiglia stretta intorno a lei a cominciare dal marito e finendo al fratello e al padre. I suoi uomini l’hanno sostenuta in questo suo passaggio complicato e difficile, momenti in cui rimaneva appesa al telefono in attesa di chiamate che non arrivavano o di risultati che erano sempre gli stessi. Proprio al marito ha detto della sua malattia, Fabio Leoni è stato il primo a saperlo e poi è toccato a Lino Banfi: “E’ stato lui a farmi nascere quando l’ostetrica era in difficoltà, ed era anche in sala parto quando sono nati, con il cesareo, i miei due figli”. Lui stesso poi lo disse in tv a La Vita in Diretta perché avevamo deciso di farlo prima che qualcuno le scattasse foto con i segni della chemio che ha fatto per debellare la malattia.

Tumore al seno, malattia Rosanna Banfi, come lo ha scoperto e che cure ha fatto per guarire?

Proprio per via del tumore al seno e delle sue cure, Rosanna Banfi ha deciso di stare alla larga dalla tv e dal mondo dello spettacolo ma proprio in questo settore è arrivata la più grande delusione della figlia di Lino che, in un’intervista a Agi.it, ha spiegato: “Giornali e tv che per anni non mi avevano mai cercata, snobbandomi, mi hanno corteggiato e invitato esclusivamente durante il periodo della mia malattia”. Per fortuna adesso Rosanna Banfi sta bene e quei momenti sono un brutto ricordo che, però, per chi è stato malato, non viene mai cancellato dal tutto.



