Turbo/ su Italia 1 il film d’animazione di David Soren

Turbo, film di Italia 1 diretto da David Soren

“Turbo” è il titolo del film che verrà trasmesso oggi, sabato 21 maggio 2022, in seconda serata sul canale Italia 1 a partire dalle ore 23.15. È una pellicola di genere animazione-avventura e azione uscito nell’agosto del 2013 per la regia di David Soren. A dare la voce ai personaggi più importanti nella versione originale sono Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Luis Guzmán e Michael Peña. A doppiare i protagonisti nella versione italiana sono Emiliano Coltorti, Enzo Avolio, Francesco Venditti e Diego Suarez.

Turbo, la trama del film

Leggiamo la trama di Turbo. In un campo di pomodori lavora una lumaca di nome Teo, dal carattere testardo ed incline a fantasticare. Teo conduce una vita molto tranquilla, i suoi compagni di lavoro e anche il fratello Chet sono soddisfatti della loro vita e sono ben inseriti nella comunità in cui vivono mentre lui vola con la fantasia e non fa che pensare alle piste automobilistiche e alle emozionanti avventure che possono suscitare. Per questa sua passione Teo ama farsi chiamare “Turbo”. Presto gli capiterà di vivere un vero e proprio cambiamento: si ritrova per caso coinvolto in una corsa di vetture d’epoca, finisce nel motore di una hot road e viene completamente inglobato in una nuvola di gas N2O.

La sostanza inalata trasforma Teo in una lumaca dalla velocità sbalorditiva, una caratteristica che la chiocciola aveva sempre sognato di avere. Purtroppo questa suo nuovo e inaspettato requisito gli procurerà molti problemi fino ad essere licenziato su due piedi dalla piantagione. Obbligato ad andare via insieme al fratello maggiore Chet, Teo incontra dei negozianti che svolgono di vere attività all’interno di un centro commerciale. Viene a sapere che questi stanno organizzando una serie di gare tra lumache con i gusci ritoccati.

A questo punto Turbo si esibisce mostrando a tutti la sua eccezionale velocità e Tito Lopez, un venditore di tacos, lo fa iscrivere ad una gara automobilistica, la Indy 500, un’importante competizione che si sarebbe svolta ad Indianapolis. Giunto nella città americana Turbo ha la possibilità di vedere il pilota di fama mondiale Guy Gagné, suo grande idolo. La gara sta per cominciare, Turbo è ancora incredulo e molto eccitato, i suoi amici lo incitano e c’è grande entusiasmo. Purtroppo le cose non vanno per il verso giusto e tutto si risolverà in un amara delusione.

Il video del trailer di Turbo













