Turchia, aereo fuori pista si spezza in 3 parti/ Video Istanbul, 52 feriti sul Boeing

Allarme gravissimo in Turchia: si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio a Istanbul quando un aereo Boeing della Pegasus Airlines in fase di atterraggio è finito fuori pista e si è spezzato in 3 parti. A seguito del già grave incidente aereo, è pure scoppiato un incendio per fortuna subito spento dagli operatori dell’aeroporto entrati in azione: stando a quanto riportato dal Ministro dei Trasporti Cahit Thuran, informato subito assieme ad Erdogan dell’accaduto, non ci sono vittime ma circa una cinquantina di passeggeri dei 177 sarebbe rimasta ferita nell’incidente tremendo dalle cause tutt’altro che conosciute al momento. Tutte le persone a bordo, sotto choc per il fuoripista e soprattutto per i tronconi del velivolo spezzati in 3 sono stati fatti scendere dal Boeing attraverso le spaccature della fusoliera: il volo della Pegasus era in arrivo da Smirne ed era appena atterrato a Istanbul quando per motivi da verificare non è riuscito a controllare il mezzo sulla pista e si è schiantato al di fuori delle barriere. Si tratta del secondo aeroporto più grande di tutta la Turchia, il Sabiha Gokcen: poco dopo l’incidente l’intero scalo è stato chiuso al traffico e restano tutt’ora sospesi tutti i voli previsti da e per Istanbul.

Secondo quanto riporta Sky Tg24, citando fonti dell’aeroporto turco, la probabile dinamica dietro al tremendo incidente aereo potrebbe essere molto semplice: «sarebbe stata la scarsa visibilità, unita alle forti piogge delle ultime ore abbattutesi sulla città’ di Istanbul, a causare l’uscita dell’aereo dalla pista di atterraggio». Vi sarebbe anche una registrazione tra la torre di controllo e il pilota del Boeing della Pegasus a confermare tale tesi con la forte difficoltà nel gestire le fasi dell’atterraggio con le condizioni meteo semi-proibitive. Secondo quanto risulta dai primi soccorsi attivati sullo scalo turco, ad essere particolarmente in gravi condizioni sarebbero i due piloti del Boeing 737-86J: una delle parti più incidentate è stata infatti il muso del velivolo che è schiantata contro una barriera che limita la pista dell’aeroporto. Vittime non ce ne sono ma sarebbero almeno 52 i feriti ravvisati dal cordone di sicurezza e soccorsi attivato sul Sabiha Gokcen di Istanbul.

