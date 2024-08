PIÙ SPESA PER IL TURISMO IN ITALIA

Più soldi spesi per il turismo. A maggio del 2024 il saldo dei pagamenti in Italia ha registrato un avanzo di 2.8 miliardi: un numero aumentato rispetto ai 2.2 miliardi del 2023. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, nel mese di maggio è stata pari a 5,2 miliardi ed è cresciuta del 17% in un anno: è invece di 9 punti percentuali l’incremento della spesa dei viaggiatori italiani all’estero, pari a 2,4 miliardi. I dati arrivano dalla Banca d’Italia, che spiega proprio come sempre più turisti scelgano l’Italia e spendano di più nel nostro Paese: questo anche grazie alla ripresa dei flussi dagli Stati Uniti e dall’Asia dopo il periodo del Covid.

La rilevazione ha reso noto che le entrate turistiche sono aumentate del 12% tra marzo e maggio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 grazie anche alla crescita della spesa pro-capite. Le uscite sono invece aumentate del 9%, per via del maggior numero di viaggiatori. Resta invece nella media degli ultimi tre mesi prima di maggio l’andamento della spesa dei viaggiatori provenienti dai Paesi UE. Come spiega la Banca d’Italia, il dato in merito al turismo dentro il Continente è stato più favorevole rispetto a quello extra-UE. È aumentata poi anche la spesa degli italiani diretti verso le destinazioni europee.

TURISMO IN CRESCITA IN ITALIA

Come spiega il report della Banca d’Italia, la crescita nell’ultimo anno è stata trainata da turisti provenienti da Nazioni come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, Paesi che avevano risentito dei blocchi imposti nel corso della pandemia. I turisti che vengono nel nostro Paese spendono di più per l’alloggio (44.3% della spesa), seguita dai ristoranti (21.7%) e infine shopping con un 16.3%. I dati della Banca d’Italia non sono gli unici che parlano di una crescita importante del turismo nel nostro Paese: basti pensare che nel solo mese di agosto, nel nostro Paese sono arrivati 86 milioni di visitatori pronti a conoscere le bellezze della penisola, da Nord a Sud.