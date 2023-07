Turismo enogastronomico, un’estate da 15 miliardi di euro/ Cibo centrale nella vacanza Made in Italy

Un’estate d’oro per il turismo enogastronomico. Secondo le stime di Coldiretti, la spesa turistica totale dell’estate 2023 vedrà oltre un terzo destinato alla tavola. Il valore supererà 15 miliardi di euro. Secondo l’associazione questo “dimostra la centralità per la vacanza Made in Italy del patrimonio enogastronomico nazionale che è diffuso su tutto il territorio”. Dalla valorizzazione di quest’ultimo, infatti, “dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico e occupazionale”.

Colazione: i dolci aumentano la fame/ Esperta: "Il corpo va in ipoglicemia"

Sono 15,6 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, come spiega ancora Coldiretti nel rapporto. Si tratta di un dato in aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Chi sceglie di viaggiare, sa già che spenderà gran parte del budget per mangiare: “Il cibo è la voce più importante del budget della vacanza estiva in Italia tanto che è diventato per molti turisti la principale motivazione del viaggio, anche grazie alle numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino, fino agli oltre 25mila agriturismi”.

Endometriosi, la dieta può aiutare contro la malattia/ Quali cibi mangiare e quali no

La cucina italiana

Il turismo enogastronomico dilaga e la cucina italiana è sempre più leader mondiale e lo dimostra il fatto che un terzo della spesa turistica sarà destinato proprio al cibo in questa estate 2023. Il patrimonio, per la Coldiretti, è assolutamente da tutelare come dimostra la candidatura della cucina italiana nella Lista dei patrimoni culturali dell’Unesco. Attenzione, però, ai piatti “taroccati” all’estero. Secondo un’indagine di Coldiretti e Notosondaggi, almeno sei italiani su dieci in viaggio all’estero si sono imbattuti in un piatto o una specialità Made in Italy che in realtà non lo era davvero.