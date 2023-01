TURISMO & OSPITALITÀ/ L’Italia sbanca la classifica di Booking.com

Il turismo ai tempi delle recensioni, delle reputation costruite sui pollici su o giù, sulla propensione dei clienti al commento su device. È il mondo social, bellezza, che si modella perfettamente sulle abitudini dei viaggiatori della generazione Z, ma ormai mutuate anche tra quelli della X e dei più agée baby boomers. L’ultimo ranking è firmato da Booking.com, la piattaforma olandese di prenotazioni turistiche (notato il primato nordeuropeo in materia di servizi online? Un altro colosso, stavolta musicale, è Spotify, nato in Svezia), che ha appena sfornato i risultati del suo undicesimo Traveller Review Awards 2023, che premia le strutture ricettive di 220 Paesi per “il loro impegno nell’offrire un servizio e un’ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell’anno”. E in questa classifica, l’Italia sbanca, con Polignano a Mare, incantevole destinazione pugliese, al primo posto.

Con oltre 1,36 milioni di strutture premiate a livello globale, l’Italia è al primo posto nella classifica con 170.638 premi, seguita da Spagna (La Rioja migliore regione), Francia, Germania, Croazia, Polonia, Regno Unito, Grecia, Brasile e Stati Uniti. Il ranking si è basato su 240 milioni di recensioni verificate lasciate dai clienti sui portali della piattaforma, 1.364.415 strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali.

Come si diceva, ha “vinto” Polignano a Mare, poco più di 17 mila abitanti, nell’area metropolitana di Bari, su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare, con fiordi incredibili, stradine strette strette, quasi carrugi del sud, il paese di Domenico Modugno, il cantante che ha meritato una statua, eretta sull’omonimo lungomare, tre metri di bronzo realizzata dall’argentino Hermann Mejer.

Quasi una struttura vincitrice su dieci (122.095), a livello totale, ha ricevuto anche l’icona Viaggi Sostenibili. Tra tutte le tipologie di alloggio, gli hotel sono quelli con la più alta percentuale di sostenibilità (15%). Nel ranking 2023 le destinazioni più accoglienti al mondo sono distribuite su cinque continenti e comprendono bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato e persino una vivace metropoli latino-americana. Sono state tutte scelte in base alla percentuale di strutture ricettive partner che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023 e rappresentano anche per i viaggiatori più esperti una fonte imperdibile di ispirazione per i loro viaggi futuri.

Ecco allora le destinazioni “più accoglienti al mondo” nel 2023: dopo Polignano a Mare, si trovano Hualien a Taiwan, San Sebastian in Spagna, Dresda in Germania, Klaipeda in Lituania, York nel Regno Unito, Ushuaia in Argentina, Porto De Galinhas in Brasile, Città del Messico, Gold Coast in Australia. Limitando la classifica all’Italia, le destinazioni più accoglienti sono prevalentemente concentrate in (7 su 10) in Trentino Alto Adige: Colfosco, Tirano, Vipiteno, Manarola, Badia, Sesto, Racines, Bressanone, Appiano sulla Strada del Vino, Valdobbiadene. E le regioni italiane “più accoglienti” risultano appunto Trentino Alto Adige, poi Basilicata, Valle d’Aosta, Molise e Campania. Infine, la classifica delle regioni del mondo: La Rioja, Spagna; Epiro, Grecia; Alta Austria; County Down, Regno Unito; Mures, Romania; Marlborough, Nuova Zelanda; Ninh Binh, Vietnam; Limon, Costa Rica; Labrador e Terranova, Canada; North Dakota, Stati Uniti.

