Turismo, per 7 stranieri su 10 l’Italia è la meta ideale per le vacanze/ Cucina, mare e storia conquistano

La bella Italia fa impazzire i turisti. Una ricerca di Polara, azienda siciliana di soft & well drink, ha mostrato come per 7 stranieri su 10 la meta ideale dove trascorrere le vacanze è proprio il Belpaese, al quale i turisti strizzano l’occhio soprattutto grazie al patrimonio culturale, naturale, storico e artistico. Bellezze naturali e siti storici la rendono infatti la meta ideale per le vacanze per il 70% di chi sceglie di andare in vacanza. A conquistare i turisti, in particolare, sono la cucina, il mare, le bellezze naturali e culturali.

Polara, azienda che è presente in circa 50 paesi del Mondo, ha realizzato lo studio sul turismo tramite metodologia SWOA, ossia il monitoraggio e l’analisi di circa 10.000 tra post, commenti e recensioni pubblicati sui social e sul web da turisti esteri in visita in Italia. Come spiegato da Carmelo Polara, ad dell’azienda, “Siamo il Paese della grande bellezza e del buon vivere e questo ci viene riconosciuto da chi arriva in Italia, ma anche da chi vive l’Italia attraverso i prodotti italiani esportati all’estero. Siamo l’eccellenza e molte volte facciamo fatica a capirlo. Dobbiamo avere maggior rispetto della nostra origine, dei nostri territori, della nostra cultura e della miriade di prodotti di qualità che le aziende italiane sanno realizzare ed esportare. Essere italiani è motivo di orgoglio ovunque si vada nel Mondo”.

Turismo in Italia: cosa piace agli stranieri

Secondo l’indagine condotta da Polara sul turismo in Italia, ad impressionare i turisti che scelgono di venire nel Belpaese sono in primis il cibo e le bevande (67%), seguiti dal patrimonio naturale (64%), i beni culturali (59%), il patrimonio artistico (57%), il clima (55%), i centri storici delle città (53%), gli aperitivi e la vita notturna (52%), i mercati tipici (49%), le feste sacre e patronali (39%). Molto apprezzate anche le chiese (56%) che senza dubbio portano con sé fascino e cultura, indipendentemente dalle proprie credenze religiose.

I luoghi maggiormente apprezzati dai turisti stranieri che scelgono di venire in Italia sono la località marine (67%) e le isole (65%). La Sicilia, ad esempio, è tra i luoghi più scelti e amati dai vacanzieri. Come terzo aspetto, gli stranieri apprezzano le città storiche e d’arte (61%), seguite dai grandi laghi (58%) del nord Italia e poi la campagna italiana (55%) e i borghi turistici (48%), che piacciono in particolare ai turisti del Centro e Nord Europa e UK. In estate riscuote successo anche la montagna (43%).











