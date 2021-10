TURISMO/ Salvatore Pisani (Starhotels) eletto “Hotel Manager Italiano 2021”

Salvatore Pisani, General Manager Splendid Venice – Starhotels Collezione e Presidente di Sezione Turismo e Servizi di Confindustria Venezia e Rovigo da luglio 2020, ha vinto il premio “Hotel Manager Italiano dell’Anno 2021” della European Hotel Managers Association.

Il premio gli è stato conferito per “l’eccellente lavoro di rinnovamento e rilancio della struttura in un periodo di difficoltà congiunturali e di forte concorrenza dell’offerta, l’ottima gestione finanziaria, il grande spirito di innovazione e la forte spinta alla cultura e alla vita sociale della comunità, la creazione di una squadra interna coesa e l’attenzione allo sviluppo dei talenti”.

Salvatore Pisani ha infatti rilanciato con successo l’hotel Splendid Venice riposizionando la proprietà nei mercati chiave attraverso iniziative di vendita con l’esplorazione di nuovi segmenti di mercato, attività di marketing locale e di ulteriore sviluppo di tutti gli spazi dell’hotel.

“La scommessa di riaprire il giorno successivo alla fine del lockdown è stata vinta: siamo stati premiati per aver trainato e stimolato la ripresa economica della città, diventandone il punto di riferimento per il comparto turistico”, ha commentato Pisani. “Questo perché siamo da sempre ambasciatori di bellezza, orgogliosi promotori di eventi culturali, musicali e artistici di altissimo livello come dimostra il nostro impegno nel generare benessere per tutti gli stakeholder, formare nuovi talenti e sviluppare nuovi mercati”.

