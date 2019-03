Earth Tour 2019: il Castello Sforzesco si spegne/ Il 30 marzo iniziativa WWF a Milano

Earth Tour 2019: e anche quest’anno il Castello Sforzesco si spegnerà per una suggestiva serata all’insegna del risparmio energetico per una mobilitazione che a livello planetario vedrà andrà in scena una serie di eventi simili. L’appuntamento quest’anno per chi si trova a Milano è per sabato 30 marzo quando, in concomitanza con le celebrazioni in tutto il mondo della cosiddetta “Ora della Terra”, lo storico castello meneghino verrà spento per 60 minuti per una simbolica ora di buio e che, grazie all’impegno dei volontari del WWF, sarà accompagnata anche da una serie di iniziative volte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di intraprendere un percorso virtuoso per un futuro sostenibile.

IL CASTELLO SFORZESCO SI “SPEGNE”

“Spegni le luci, accendi il cambiamento” è il claim dell’iniziativa in programma a Milano nell’ambito dell’Earth Tour 2019, iniziativa dedicata alla salvaguardia del pianeta e che vedrà il Castello Sforzesco ‘spegnersi’ per un’ora. Infatti la Earth Hour che verrà osservata anche in altri luoghi simbolo disseminata in tutto il pianeta mira a connettere tutti i Paesi simbolicamente grazie all’hashtag #Connect2Earth e a riscoprire l’importanza del rapporto dell’uomo con la natura, in un periodo in cui il tema dei cambiamenti climatici e della tutela delle biodiversità. E anche per questo motivo l’iniziativa patrocinata anche dal WWF che nel 2019 taglia il traguardo delle dodici edizioni punta a far registrare nuovamente numeri da record, coinvolgendo quasi 200 paesi e oltre 18mila luoghi simbolo che verranno “spenti”. Infatti l’appuntamento del prossimo sabato vedrà impegnati proprio i giovani volontari dell’organizzazione internazionale non governativa del panda.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SERATA

Per lo spegnimento del Castello Sforzesco a Milano, infatti, in prima fila ci saranno i ragazzi del WWF Young, in collaborazione con la sezione del WWF OA Martesana – Sud, a cui sarà demandato il compito di animare l’evento, coinvolgendo non solo gli adulti ma anche i più piccoli. La prima tappa di questo appuntamento (che è a numero chiuso e per il quale è necessario prenotarsi) è per il pomeriggio, alle ore 18.30, quando in via Tommaso da Cazzaniga, nei giardini comunali, i volontari accoglieranno i partecipanti con una serie di iniziative quali laboratori, proiezioni di clip e documentari, oltre a una pesca di beneficienza. Poi, dalle ore 20.30, ci si darà appuntamento prezzo Piazza Castello dove tutti assieme i partecipanti attenderanno lo spegnimento del Castello che ha avuto quest’anno non solo il patrocinio del Comune di Milano e della Presidenza del Consiglio (oltre che della Camera dei Deputati), ma anche dell’Agenzia Spaziale Italiana.



