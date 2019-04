Kakslauttanen Arctic Resort/ Finlandia, igloo di vetro per vedere l’aurora boreale

Kakslauttanen Arctic Resort in Finlandia: nel Nord dell’Europa si trova una delle strutture alberghiere non solo più originali ma allo stesso tempo affascinanti dato che consente ai suoi visitatori di alloggiare anche in delle fantascientifiche strutture in vetro a forma di igloo per assistere allo spettacolo inimitabile dell’aurora boreale. Questo hotel assolutamente fuori categoria sorge infatti nei pressi di Saariselka, nel Paese scandinavo, una zona che a detta di molti è considerata una delle migliori per assistere a questo curioso fenomeno ottico caratterizzato da bande luminose nel cielo. Ma quanto costa soggiornare in questa struttura avveniristica e destinata purtroppo a pochi eletti? La tariffa, mezza pensione inclusa si aggira attorno ai 450 euro ma lo spettacolo, almeno in questo caso, specie se si prenota in coppia, vale davvero il prezzo del proverbiale biglietto.

IGLOO DI VETRO PER VEDERE L’AURORA BOREALE

La caratteristica principale del Kakslauttanen Arctic Resort è quella di essere dotato di una serie di cupole trasparenti che ricoprono le stanze e dalle pareti in vetro, comodamente sdraiati a letto, è possibile assistere di notte al fenomeno dell’aurora boreale da una posizione privilegiata. Non solo dato che in alcune circostanze si possono anche sentire dei suoni paragonabili lontanamente a dei sibili che rendono l’esperienza ancora più suggestiva. Infatti l’Hotel è situato in Lapponia, a soli 250 km di distanza a nord del Circolo Polare Artico e la struttura è aperta per tutto l’anno: ovviamente ci sono dei periodi in cui è maggiormente consigliato soggiornare dal momento che l’aurora può durare anche otto mesi, da agosto fino ad aprile. Ma il Kakslauttanen Arctic Resort propone anche altre soluzioni, un po’ più economiche, rispetto agli avveniristici igloo in vetro oltre a una serie di benefit per i suoi ospiti.

SAFARI INVERNALI E MATRIMONI TRA LA NEVE

Questo Hotel nel cuore della Finlandia infatti consente di poter prenotare anche nelle tradizionali capanne in legno del posto, ovvero delle baite che possono ospitare fino a dieci persone per volta e sono tutte quante dotate di un bellissimo camino e pure di sauna privata. Inoltre, in attesa dell’aurora boreale visibile di notte, il Kakslauttanen Arctic Resort consente ai suoi ospiti di visitare le meraviglie del territorio e di fare dei veri e propri safari invernali nei dintorni: su delle slitte guidate da degli husky, infatti, si possono fare delle escursioni nei boschi mentre nella stagione estiva la soluzione è quella di andare presso il vicino lago Kemmenjoki, attraversandolo in kayak o canoa. E per gli amanti del romanticismo questo hotel lappone ha anche una piccola chicca, vale a dire una cappella speciale fatta di ghiaccio e neve nella quale possono essere celebrati matrimoni in pieno inverno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA