Tutta la verità su mia madre/ Su Rai 2 il film con Rosalie Thomass (16 agosto)

Tutta la verità su mia madre va in onda oggi, 16 agosto, su Rai 2 in prima serata, alle ore 21:20. Il film è stato girato nel 2014 in Germania dal regista Christian Theede. Il cast è composto da Rosalie Thomass (Susanne Landauer), August Schmölzer (Josef Landauer), Friedrich von Thun (Dottor Jakob Mangold) e Lavinia Wilson (Dottoressa Isabell Fertinger). La sceneggiatura è di Christoph Busche e Andreas Dirr.

Tutta la verità su mia madre, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tutta la verità su mia madre. Susanne Landauer è un commissario di Polizia che un giorno viene chiamato ad indagare sul caso di una donna morta in circostanze misteriose. Pare che la donna fosse schizofrenica e che sia scappata dalla clinica del dottor Mangold in cui era ricoverata ed era tenuta sotto cure farmacologiche. Ma quando sul corpo della poveretta viene eseguita l’autopsia, Susanne ha un brutto colpo. Dall’esame del DNA emerge in modo molto chiaro che la defunta è sua madre. Lei però, per trent’anni, ha creduto che sua madre fosse morta per via di un cancro. Susanne è dunque costretta e rivedere tutto il suo passato, e soprattutto ad un duro confronto con suo padre che per tanto tempo le ha celato una verità scomoda e dolorosa.

