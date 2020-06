Tutte lo vogliono/ Video, su Rai 2 il film con Vanessa Incontrada e Enrico Brignano

Tutte lo vogliono va in onda oggi, 15 giugno, su Rai 2 in prima serata alle ore 21:20. Si tratta di una classica commedia italiana che ha debuttato al cinema durante l’anno 2015. Il regista di questo film è Alessio Maria Federici mentre la sceneggiatura è stata curata da lo stesso Federici, coadiuvato da Valentina Gaddi, Maria Teresa Venditti, Alessandra di Pietro, Michela Andreozzi, Mario Ruggeri e Giacomo Ciarrapico. Nel cast del film sono presenti diversi attori come Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Ilaria Spada e Giulio Berruti. La fotografia è stata curata da Fabrizio Lucci mentre il montaggio è stato realizzato da Patrizio Marone.

Tutte lo vogliono, la trama del film

La trama di Tutte lo vogliono ruota intorno ad Orazio. Questo personaggio è un umile lavoratore di un negozio di animali, che si sforza al massimo per lavorare ogni giorno con impegno e portare a casa lo stipendio. Per arrotondare lo stipendio, Orazio cerca di creare dei video divertenti degli animali che accudisce, caricandoli su internet. Anche per questa ragione, Orazio ha come amico fedele uno scimpanzé che molte volte si comporta come un vero e proprio essere umano. Allo stesso tempo, la pellicola mostra la vita di Chiara, un’addetta al servizio di catering che soffre di anorgasmia.

Per far fronte a questo problema, Chiara partecipa ad una terapia di gruppo e cerca di trovare finalmente gli stimoli per un’appagante soddisfazione. Durante una terapia, Chiara viene a sapere dell’esistenza del GPS, acronimo che sta per Generoso Partner Sessuale. Si tratta di una figura che assomiglia quasi al gigolò, capace di soddisfare tutte le donne che incontra. Per colpa di situazioni paradossali, Orazio viene scambiato per il GPS e Chiara farà di tutto per conquistarlo. Questo evento darà vita ad una serie di gag simpatiche ed occasioni grottesche che porteranno Chiara ed Orazio al prendere una decisione comune, soddisfacente per entrambi.

Video, il trailer di Tutte lo vogliono





© RIPRODUZIONE RISERVATA