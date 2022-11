Tutto per mio figlio/ Su Rai 1 il film con Giuseppe Zeno

Tutto per mio figlio, film di Rai 1 diretto da Umberto Marino

Tutto per mio figlio va in onda oggi, lunedì 7 novembre, su Rai 1. Si tratta di un film per la tv del 2021 prodotto da Federico e Francesco Scardamaglia e co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. La regia del film Tutto per mio figlio è di Umberto Marino, in passato ha diretto la serie televisiva Tutta colpa di Freud ispirata al film di successo omonimo. Inoltre si è occupato della regia di altri film per il circuito televisivo quali: Enrico Piaggio: Un sogno italiano e Rinascere.

Nel cast di Tutto per mio figlio troviamo Giuseppe Zeno che è il protagonista. L’attore è conosciuto per aver lavorato in molte serie televisive. Le più recenti sono: Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia per bene, mandate in onda sulle rete Mediaset mentre Blanca e Mina Settembre sono state trasmesse sulla Rai: tutte realizzate negli ultimi due anni. Al cinema, tra i film più recenti ha recitato in Le mie ragazze di carta, La tenerezza e Piccoli segreti e grandi bugie. Nel cast fanno parte anche Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo e Tosca D’Aquino.

Tutto per mio figlio, la trama del film

Tutto per mio figlio racconta la storia di Raffaele Acampora, un allevatore che vende i suoi prodotti al mercato. Conduce una vita normale, è sposato e ha quattro figli, tra cui Peppino un adolescente di 14 anni con tutte le problematiche che hanno i ragazzini della sua età.

Raffaele è un uomo normale, uno come tanti, con un tenore di vita non troppo discorde con quello dei suoi colleghi, con il quale condivide una parte della sua quotidianità e anche il fatto di essere una delle tante vittime del racket. Raffaele è stanco, perché vede tutti i suoi sforzi finire nelle mani della criminalità.

Tutte le mattine si alza all’alba per dedicarsi al suo lavoro e per questo sacrifica il tempo che potrebbe trascorrere con i suoi figli. Un giorno decide di reagire alle vessazioni e si ribella al pizzo. Di seguito fonda un sindacato dove aderiscono molti suoi amici, che vivono la stessa situazione.

Ma Raffaele non si ferma qui, per mettere fine a questi soprusi inizia a collaborare con la giustizia facendo i nomi di chi gestisce il racket criminoso. Sa che sta mettendo in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia, ma con il suo atto di coraggio, vuole dare il buon esempio a tutti, soprattutto a suo figlio. Nonostante le difficoltà che incontra continua a proseguire per la sua strada. Raffaele alla fine per raggiungere il suo obiettivo pagherà un prezzo alto, ma ne è valsa la pena, perché il suo sacrificio è servito a scuotere l’opinione pubblica.

