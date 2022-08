Tutto quello che vuoi/ Su Rai 1 il film con Giuliano Montaldo

Tutto quello che vuoi, film di Rai 1 con le musiche di Carlo Virzì

Tutto quello che vuoi va in onda su Rai 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 4 agosto, a partire dalle ore 23:35. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2017 da IBC Movie in collaborazione con Rai Cinema, mentre la distribuzione è stata curata dalla 01 Distribution.

Il montaggio del film è frutto del lavoro di Cecilia Zanuso con il ruolo di direttore della fotografia affidato ad Arnaldo Catinari mentre le musiche sono state composte da Carlo Virzì. Nel cast del film ci sono Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro e Carolina Vitiello.

Tutto quello che vuoi, la trama del film

Leggiamo la trama di Tutto quello che vuoi. Alessandro è un ragazzo di 22 anni che sta attraversando un periodo molto complesso della vita soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari. I contrasti con suo padre sono praticamente all’ordine del giorno e non riesce ad avere un rapporto socialmente sano con un amico oppure trovare un partner che possa riportarlo ad avere un atteggiamento propositivo. Avendo esigenza di denaro, accetta un lavoro che fino a qualche settimana prima non avrebbe nemmeno preso in considerazione, occuparsi nelle vesti di accompagnatore di una persona anziana di 85 anni. Il suo assistito si chiama Giorgio ed è un vivace poeta dallo spirito quanto mai giovanile, dotato di un carattere solare e schietto.

I due si trovano ad avere degli atteggiamenti ben differenti soprattutto per lo stato d’animo di Alessandro che non perde occasione per poter manifestare alla sua negatività su tutto quello che gli accade intorno. Tuttavia, proprio questa diversità fra i due sarà una preziosa risorsa che permetterà ad entrambi di guardare il mondo sotto diverse sfaccettature e permetterà a Giorgio di poter morire serenamente mentre Alessandro riuscirà a capire tanti aspetti che gli permetteranno di avere finalmente una svolta nei rapporti con il proprio genitore. Il giovane ragazzo imparerà tantissimo dal poeta nell’affrontare la vita con il giusto appiglio per riuscire ad avere quella felicità che ognuno di noi merita.

Il video del trailer di Tutto quello che vuoi













