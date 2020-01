Tutto quello che vuoi/ Video, su Rai 3 il film con Giuliano Montaldo (3 gennaio 2020)

Tutto quello che vuoi andrà in onda oggi, 3 gennaio, dalle ore 21.20 in prima serata su Rai 3. Si tratta di una commedia drammatica del 2017, scritta e diretta da Francesco Bruni, le riprese sono ambientate principalmente a Roma e l’intera vicenda è tratta dal libro di Cosimo Calamini Poco più di niente. Le musiche sono state realizzate da uno dei più famosi compositori italiani Carlo Virzì. Gli attori principali sono Giuliano Montaldo che interpreta Giorgio Gherarducci, Andrea Carpenzano nei panni di Alessandro, Arturo Bruni, il bel Riccardo, ci sono anche Emanuele Propizio, Riccardo Vitiello, Donatella Finocchiaro e Antonio Gerardi.

Tutto quello che vuoi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tutto quello che vuoi. Il giovane Alessandro, 22 anni appena compiuti e un passato di litigi con la propria famiglia, accetta di lavorare come accompagnatore di Giorgio, un poeta di 85 anni molto più vivace di quello che ci si aspettava. I due in realtà sono vicini di casa, ma nonostante questo, non si erano mai incontrati, solamente durante una passeggiata in un pomeriggio soleggiato si sono incontrati per caso ed il distinto ed elegante signore ha proposto ad Alessandro un lavoro che inizialmente accetta malvolentieri. Durante le passeggiate insieme Alessandro riesce a capire qualcosa in più del passato del poeta, grazie ai versi che si lascia scappare ogni tanto e alle elucubrazioni della mente non più lucida dell’uomo. La conoscenza di Giorgio si svolge come una vera e propria caccia al tesoro, ogni giorno, Alessandro riesce a ritrovare un piccolo frammento che lo guida verso la verità. Sia Giorgio che Alessandro trarranno vantaggio da questo excursus che ha un significato simbolico e profondo e darà ai telespettatori numerosi spunti su cui ragionare.

Il trailer di Tutto quello che vuoi





