TweetDeck solo per utenti verificati/ Permette di organizzare account seguiti su Twitter

TweetDeck, la piattaforma che serve a organizzare e categorizzare gli account che si vogliono monitorare su Twitter, sarà presto disponibile solo per gli utenti verificati. In passato, come riportato da Il Post, questa estensione del social network era sempre stata gratuita. A partire dai primi di agosto, invece, ad averla saranno esclusivamente coloro che sottoscrivono l’abbonamento mensile o annuale che consente di avere funzionalità in più, tra cui la spunta blu.

L’annuncio è arrivato lunedì. “Abbiamo appena lanciato una nuova versione migliorata di TweetDeck. Tutti gli utenti possono continuare ad accedere alle ricerche e ai flussi di lavoro salvati tramite la pagina selezionando Prova il nuovo TweetDeck nel menu in basso a sinistra. Di seguito alcune note su come iniziare e sul futuro del prodotto: Tutte le ricerche, gli elenchi e le colonne salvate verranno trasferite nel nuovo TweetDeck. Ti verrà chiesto di importare le tue colonne quando carichi l’applicazione per la prima volta; TweetDeck ora supporta la funzionalità completa del compositore, spazi, docking video, sondaggi e altro; La funzionalità Teams in TweetDeck è temporaneamente non disponibile e verrà ripristinata nelle prossime settimane; Entro 30 giorni, gli utenti devono essere verificati per accedere a TweetDeck”.

TweetDeck solo per utenti verificati: l’ennesima novità di Elon Musk

Elon Musk, che ha acquistato la piattaforma a ottobre del 2022, sta puntando molto sulla versione business di Twitter, tanto che TweetDeck è soltanto l’ultimo servizio a cui sono state introdotte delle limitazioni. Gli utenti per questo motivo sono in protesta. L’utilizzo gratuito del social network infatti sta diventando sempre più ristretto. Coloro che vorranno, potranno usufruire di una versione di prova dell’abbonamento, ma esclusivamente per 30 giorni. Soltanto le persone che saranno disposte a pagare dunque potranno usufruire del pacchetto completo a partire dai prossimi mesi.

