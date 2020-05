Twilight 6 ci sarà?/ Robert Pattinson: “Mi piace l’idea” e Kristen Stewart…

Pubblicità

Tutto pronto per il gran finale di “Breaking dawn Parte 2 – Twilight“, il film con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart rispettivamente nei ruoli di Edward Cullen e Bella Swan. Se nella prima parte del film abbiamo assistito alla trasformazione di Bella in un vampiro subito dopo il parto della figlia Renesmee, nel secondo e conclusivo capitolo ci sarà la grande sfida tra la famiglia Cullan e i Volturi. La dinastia dei Volturi, infatti, è convinta che la piccola Renesmee, metà umana e metà vampiro, possa essere un pericolo per tutti e per questo motivo vogliono eliminarla. Il padre di Edward venuto a conoscenza della cosa decide di chiedere aiuto agli altri amici vampiri. La seconda parte del film è davvero avvincente con un finale tutto da vedere che ha convinto pubblico e fan incassando la cifra record di 340 milioni di dollari solo nel primo weekend. Dopo la fine della saga cinematografica, i fan di Twilight da anni sono in attesa di un nuovo possibile film che in realtà era stato in parte annunciato, ma poi qualcosa è andato storto visto che non si è più parlato di un possibile Twilight 6.

Twilight 6 film si farà? Le parole di Robert Pattinson e Kristen Stewart

Il film di Twilight 6 si farà oppure no? L’attesa dei fan è spasmodica da quando nel 2012 è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il secondo capitolo di Breaking dawn, l’ultimo film della saga ispirata al romanzi fantasy di Stephenie Meyer. Cosa è successo a Bella e Edward? Non solo, c’è anche chi si domanda come è finita tra Renesmee e l’uomo lupo Jacob? A parlare di un possibile ritorno della storia d’amore tra i due vampiri ci ha pensato Robert Pattinson che alla stampa ha dichiarato: “sono sempre stato molto curioso. Mi piace l’idea di sconvolgere le aspettative della gente dove c’è un pubblico di massa. Potrebbero esserci molti modi in cui farlo”. Su un ipotetico ritorno sul set nel sesto film della saga Twilight, l’attore ha precisato: “è sempre difficile dove non c’è materiale da cui attingere, ma sono curioso”. Anche Kristen Stewart, l’algida ma bellissima Bella Swan, parlando su un possibile nuovo film non è molto propensa: “non mi sono mai sentita impantanata in Twilight. Ogni passo che facciamo ci forma come persone e Twilight mi ha formato molto, mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Non solo i film ma tutti gli effetti che ha avuto sulla mia vita”.



