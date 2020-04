Twilight, Italia 1/ Trama del film con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Twilight va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2008 da diverse case cinematografiche tra cui la Maverick film con la regia che è stata affidata a Catherine Hardwicke, il soggetto è tratto dal romanzo scritto da Stephenie Meyer mentre la sceneggiatura è stata rivista da Melissa Rosenberg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Carter Buwell, il montaggio è stato eseguito da Nancy Richardson mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Wendy Chuck. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Robert Pattinson, Kristen Stewart, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene e Taylor Lautner.

Twilight, la trama del film

Ecco la trama di Twilight. Bella è una giovane ragazza che si vede costretta a trasferirsi in una piccola cittadina per andare a vivere insieme al proprio padre Charlie. La ragazza per questo trasferimento non è certamente visto in maniera positiva anche perché ha dovuto rinunciare a tutte le sue precedenti amicizie ritrovandosi in una realtà molto più ristretta rispetto a quella a cui era abituata. Nonostante cerchi di passare del tutto inosservata la ragazza diventa motivo di chiacchiera all’interno della scuola non abituata ad avere nuovi studenti. Dopo le difficoltà dei primi giorni la ragazza inizia a farsi le proprie amicizie soprattutto ad avere i rapporti con alcuni coetanei ma nota con grande interesse il fatto che due fratelli di nome Edward e Jasper la evitano prontamente. Poco alla volta la ragazza riesce a farsi accettare Anche da loro e soprattutto da Edward con il quale iniziò una lunga frequentazione.

Tuttavia nell’animo della ragazza ci sono dei dubbi sul comportamento di Edward ed in particolar modo sul suo strano modo di fare. Inoltre notando alcuni strani episodi che accadono nelle nei pressi della casa del papà di Edward si convince ben presto che è egli sia una sorta di bestia mitologica. Edward messo dinanzi all’evidenza ed alcune tracce racconta alla ragazza la realtà dei fatti ossia che si tratta di un vampiro e che tutta la sua famiglia sono vampiri. Tuttavia la vuole anche tranquillizzare evidenziando come la loro famiglia non si nutra di uomini bensì di animali che vengono cacciati all’interno del bosco. Tra il giovane vampiro e la donna si instaura un profondo rapporto di amore e tuttavia viene spezzata dall’arrivo di alcuni nomadi nella cittadina che vogliono uccidere proprio una giovane ragazza in quanto inebriati dal suo modo di fare. Toccherà dunque ad Edward aiutare la propria adorata Bella a superare questa difficoltà soprattutto a non essere uccisa.

Video, il trailer di Twilight



