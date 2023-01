Twister/ Su Italia 1 il film con Helen Hunt, Alexa Vega e Bill Paxton

Twister, film di Italia 1 diretto da Jan de Bont

Twister va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola americana del 1996 prodotta dalla Universal Pictures in collaborazione con Warner Bros mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata affidata alla United International Pictures.

Scarpette rosse e i sette nani/ Su Italia 1 il film d'animazione coreano

La regia del film Twiter è firmata da Jan de Bont, il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da Michael Crichton e Anne Marie Martin mentre il montaggio è stato affidato a Michael Kahn. Nel cast ci sono alcuni famosi attori del cinema hollywoodiano tra cui Helen Hunt, Alexa Vega, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz, Philip Seymour Hoffman, Lois Smith e Alan Ruck. Grande protagonista di questa pellicola è l’attrice e regista americana Helen Hunt nata a Culver City il 15 giugno del 1963.

Schindler's List la lista di Schindler/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson

La straordinaria interprete che nel corso della propria carriera ha vinto anche l’Oscar come migliore attrice nel 1998. Nata in una famiglia di origine ebraiche ha iniziato ad appassionarsi al mondo della recitazione facendolo diventare ma il suo principale lavoro. L’esordio sul grande schermo è avvenuto a soli 14 anni quando viene scritturata per recitare nella pellicola Rollercoaster il grande brivido per la regia di James Goldstone. La sua carriera è stata disseminata di grandi interpretazioni per film di successo tra cui ricordiamo Voglia di ballare, Il sentiero dei ricordi, Vendetta Trasversale, Bob Roberts, Il potere della mente, Il bacio della morte, Qualcosa è cambiato, Cast Away, Un sogno per domani, What Women Want – Quelle che le donne vogliono, La maledizione dello scorpione di giada, Quando tutto cambia, Annie Parker, Una stagione da ricordare, I See You e I segreti della notte.

Il magico mondo di Oz/ Su Italia 1 la nuova versione del 2013

Twister, la trama del film

In Twister ci troviamo nello stato dell’Oklahoma nell’anno 1966. Questo è un territorio in cui sovente la popolazione deve fare i conti con dei tornado particolarmente furiosi e pericolosi. In una fattoria vive una famiglia dedita all’agricoltura e un giorno mentre stanno completando un raccolto, vengono sorpresi da un tornado che si forma praticamente all’istante. Non essendo stati informati di questa eventualità sono in pericolo ma riescono ugualmente ad entrare in una struttura dove solitamente depositano attrezzature per il loro lavoro.

La furia del tornado è davvero incredibile tant’è che distrugge in parte quella struttura e soprattutto ne blocca la porta. La piccola Jo che all’epoca aveva soltanto pochi anni, deve assistere inerme alla morte del padre che viene letteralmente risucchiato dalla tromba d’aria. Circa trent’anni più tardi Jo è cresciuta ed è diventata una grande esperta di tornado e sta portando avanti un importante progetto che prevede l’utilizzo di strumentazione da lei stessa creata per studiare dall’interno i tornado in maniera tale da minimizzare il rischio per le persone.

La morte del padre insomma ha per sempre segnato la crescita di quella ragazzina che oggi dedica tutta la sua vita nello studio dei tornado. Questa sua passione che spesso però diventa una maledizione, le ha creato enormi problemi nella sua vita sentimentale ed infatti sì è praticamente separata da suo marito Bill, il quale a sua volta è un esperto di tornado e di meteo in generale. Bill però ha deciso di lasciare questo genere di vita perché impaurito dal modo in cui la moglie continuava ad occuparsene e soprattutto perchè desideroso di avere una quotidianità più serena e tranquilla. Infatti, è diventato un esperto meteo per conto di una importante emittente televisiva curando le previsioni e gestendo tutta l’organizzazione della trasmissione. Inoltre, Bill ha deciso di cambiare completamente vita tant’è che ha una nuova fidanzata con la quale spera di poter convolare presto a nozze.

Tuttavia per poter andare avanti nella sua vita sentimentale deve far firmare dei documenti alla sua ex moglie per ufficializzare la loro separazione. Per fare questo deve raggiungere proprio la moglie che si trova in un piccolo comune con l’intento di trovare un tornado e piazzare al suo interno un meccanismo che permetta di avere informazioni sulle caratteristiche di questo fenomeno naturale. Non appena arriva dalla moglie si rende conto che lei non è cambiata per nulla e infatti è pronta a rischiare la vita per mettere quel meccanismo nel tornado.

Anche lui però è un grande appassionato di questo genere di avventura e decide stranamente di restare per capire se effettivamente sarà possibile riuscire in questa impresa. Le difficoltà come sempre non mancano e in più occasioni la povera Jo rischia di perdere la vita facendo arrabbiare non poco l’ex marito il quale tradisce un sentimento di profondo amore che ancora coltiva nel suo cuore. Questo fa capire anche alla sua attuale fidanzata che non ci sarà mai spazio per lei nella sua vita e quindi decide di andare via e di lasciare per sempre Bill il quale non sembra per nulla dispiaciuto. Mettendo insieme le loro capacità e soprattutto unendo le forze, riusciranno ad avere la meglio in questa vera e propria sfida con le forze della natura, inserendo il meccanismo in un tornado e ottenendo straordinari dati che potranno per sempre cambiare il modo di prevenire e anticipare l’insorgere di un improvviso tornado. Inutile dire come anche la loro vita sentimentale tornerà come quella di un tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA