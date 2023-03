Twitter, pubblicato online il codice sorgente/ Postato su GitHub: social avvia causa

C’è un nuovo problema per Twitter, il social network da qualche mese a questa parte sotto la lente d’ingrandimento, dopo l’acquisto dello stesso da parte di Elon Musk. Come si legge sul sito online dell’agenzia Ansa, parte del codice sorgente della piattaforma è finito online, e l’azienda ha già intentato un’azione legale.

L’Ansa cita il New York Times, autorevole quotidiano d’America che ha scoperto la vicenda, e che sottolinea come la pubblicazione del codice di Twitter rappresenti una rara e importante esposizione di proprietà intellettuale, tra l’altro in un periodo molto critico per lo stesso social network del cinguettio, visti i noti problemi tecnici e le accese polemiche legate all’arrivo del miliardario di origini sudafricane al timone. Stando a quanto emerso, nella giornata di venerdì scorso Twitter ha inviato un avviso di violazione del copyright a GitHub, una piattaforma online per sviluppatori di programmi, dove è stato appunto postato il codice in questione. GitHub, una volta ricevuta la diffida, ha rispettato la stessa ed ha rimosso in maniera tempestiva il codice stesso.

TWITTER, CODICE SORGENTE ONLINE: NON E’ CHIARO DA QUANTI MESI

Non è però chiaro da quanto tempo il “documento digitale” fosse online, ma secondo quanto emerge pare che lo stesso sia stato visibile per diversi mesi, anche se nessuno in seno a Twitter se ne sarebbe accorto. La compagnia a capo del social dell’uccellino ha poi chiesto al tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto settentrionale della California di ordinare a GitHub di individuare l’autore della persona che ha condiviso il codice, nonché qualsiasi altra persona che lo ha scaricato, ed è stata così avviata un’indagine interna dove si suppone che l’autore del gesto possa essere una persona che l’anno scorso è stato licenziata da Twitter. Il codice include vulnerabilità di sicurezza che potrebbero finire nelle mani di un hacker, con tutto ciò che poi potrebbe accadere, violando i dati degli utenti o magari “crashando” il sito.

