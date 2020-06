Tyrone Harris e Marcello Mancini/ Amori Stefania Rotolo: una bimba dal primo, poi…

Pubblicità

Nel giorno in cui i riflettori del servizio pubblico si riaccendono su Stefania Rotolo (la showgirl e ballerina deceduta nel 1981, stroncata da un tumore uterino a soli 30 anni quando la sua carriera stava finalmente decollando), il pensiero va anche agli amori e alle relazioni sentimentali della sfortunata artista originaria di Roma che ha lasciato ancora piccola Federica, nata nel 1972 e oggi nota al grande pubblico della Rai per aver preso parte nel 2007 all’edizione del Festival di Sanremo di quell’anno. Come è noto la Rotolo non si sposò mai ma fu legata sentimentalmente a due persone (o quantomeno furono loro le relazioni più significative da ragazza, quando muoveva i primi passi nel mondo dello showbiz e sul piccolo schermo). L’interprete del celebre brano “Cocktail d’amore”, scritto per lei da Cristiano Malgioglio, aveva infatti amato per primo il sassofonista Tyrone Harris che una giovane Stefania conobbe in Brasile nel corso di una tournée in Sudamerica nei primi Anni Settanta. E fu proprio dalla loro relazione che l’artista capitolina ebbe la sua prima e unica figlia.

Pubblicità

GLI AMORI DI STEFANIA ROTOLO: DA TYRONE HARRIS A MARCELLO MANCINI

Dalla breve ma intensa love story con Tyrone Harris infatti nacque nel 1972 la piccola Federica e al lieto evento è legato il primo dispiacere per Stefania Rotolo: per motivi ancora oggi mai chiariti e di cui non si conosco le motivazioni, il sassofonista non volle mai riconoscere la bimba e questo fu alla base della loro rottura. Il ritorno forzato in Italia della Rotolo tuttavia fu la spinta decisiva per il decollo della sua carriera: infatti la cantante rimpatriò dal Brasile e decise di crescere Federica in quel della sua Roma. Successivamente, da mamma single e grazie al suo ingresso in alcuni show del servizio pubblico, Stefania (non ancora trentenne) conobbe e cominciò a frequentare Marcello Mancini, all’epoca non solo autore televisivo in Rai e scrittore ma pure stimato giornalista. Mancini è ricordato per aver ‘firmato’ non solo ben cinque Festival di Sanremo dal 1989 al 1993 ma anche “Play Man” ed è scomparso nel 2005. Assieme alla cantante, Mancini realizzò con Malgioglio proprio “Cocktail d’amore”, la hit per la quale ancora oggi è conosciuta la Rotolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA