Uà Uomo di varie età, Claudio Baglioni/ Diretta e ospiti: da Ramazzotti a Favino

Uà Uomo di varie età: anticipazioni e diretta dello show di Claudio Baglioni

Sabato 4 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmessa la prima delle tre serate di Uà – Uomo di varie età, il nuovo show di Claudio Baglioni. Tre prime serate magiche ed imperdibili in cui, al centro, ci sarà la musica che accompagna Claudio Baglioni da cinquant’anni. Protagonista indiscusso della musica italiana, colonna sonora di tante generazioni, dopo il successo ottenuto con le edizioni del Festival di Sanremo che gli ha affidato la Rai, Baglioni, alla vigilia della pubblicazione del disco “Tutti qui collezione 2021“, una raccolta dei suoi grandi successi, torna in tv sulla rete ammiraglia di Mediset.

Canzoni, emozioni, divertimento, racconti e siparietti simpatici con amici e colleghi saranno gli ingredienti di uno show che farà compagnia ai telespettatori per tre sabati sera. Oltre alla puntata di questa sera, infatti, canale 5 trasmetterà lo show di Baglioni anche l’11 e il 18 dicembre.

Gli ospiti di Uà Uomo di varie età di Claudio Baglioni

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco di Uà – Uomo di varie età nelle tre serate evento dedicate a Claudio Baglioni e alla sua musica. Circa 60 personaggi del mondo dello spettacolo faranno compagnia al padrone di casa in un evento davvero unico. Nel corso della prima serata in onda questa sera, sul palco, ci saranno: Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Emanuela Tittocchia, Pablo e Pedro e Giorgia.

Nelle prossime due puntate non mancheranno delle sorprese. Come anticipa in esclusiva TvBlog, infatti, tra i tanti ospiti che hanno accettato di partecipare allo show di Baglioni ci sarà anche Niccolò Moriconi in arte Ultimo.

Le parole di Claudio Baglioni

Grande emozioni per Claudio Baglioni che, sullo show Uà – Uomo di varie età di cui è protagonista, ha dichiarato: “E’ un affresco totale sia di vita vera che di arte varia, un connubio che, ormai, è quasi impossibile dividere che mi ha portato di qua e di là per oltre cinquant’anni di carriera” – ha dichiarato Baglioni in conferenza stampa come si legge sul suo profilo Instagram.

“E’ il primo show della mia vita e potrebbe anche essere l’ultimo. Ho fatto tanta televisione, però, sono sempre stato uno degli interpreti . Mai, anche la materia che si stava raccontando, mi ha appassionato. Fare un percorso della memoria, viaggiare dentro ceeti ricordi, ripescare aneddoti curiosi, sorprendenti e raccontarti spettacolarizzandoli”, ha aggiunto.



