Claudio Baglioni/ ” È questione di sopravvivenza, o cerchi o smetti”

Claudio Baglioni ospite per la prima volta a Verissimo di Silvia Toffanin. Il cantautore si racconta a pochi giorni dalla messa in onda del suo imperdibile show trasmesso in prima serata su Canale 5. Una carriera straordinaria quella di Baglioni che è uno dei pilasti della musica italiana. Tra i suoi tanti traguardi raggiunti anche la conduzione del Festival di Sanremo dove ha ricoperto il duplice ruolo di padrone di casa, ma anche direttore artistico. Due edizioni di grande successo quelle condotte da Baglioni che ha escluso categoricamente la possibilità di un ritorno. “Il Festival è un’occasione speciale. È un lusso che uno può permettersi una o due volte al massimo. Credo proprio che non lo rifarei” – ha detto il cantautore che nel 2018 e 2019 è stato conduttore e direttore artistico della kermesse.

Durante la sua longeva carriera mai nessuna partecipazione come concorrente in gara. Come mai? A rivelarlo è stato proprio lui: “per alcuni musicisti della mia generazione, il Festival è stato un posto dove non bisognava andare. Lo guardavamo con un po’ di aristocrazia. Invece, negli ultimi anni ha ripreso la sua forza incredibile”. Parlando proprio della kermesse canora ha aggiunto: “Sanremo è una grande commedia all’italiana molto interessante e difficile da affrontare. Ci sono state tante affermazioni come Ultimo, Achille Lauro e Mahmood. Questo è estremamente importante perché vuol dire che abbiamo portato Sanremo verso la musica che si ascolta e si apprezza”.

Claudio Baglioni ha emozionato e fatto sognare con le sua voce e le sue canzoni milioni di persone e diverse generazioni. Da “Strada Facendo” a “Questo piccolo grande amore”, da “Avrai” a “Mille giorni di te e di me”, giusto per citarne un paio, il cantante ha dato voce alle sue emozioni riscontrando un successo unico. Eppure dalle pagine de La Repubblica ha raccontato: “ho commesso parecchi errori pur di assomigliare a ciò che non ero. Conservo ancora un rapporto doloroso con le parole, mi hanno sempre fatto dannare”.

Negli ultimi anni però Baglioni si è preso una lunga pausa dalla musica. Dopo sette anni però è tornato più forte che mai con un nuovo disco di inediti, un vero e proprio bisogno quello raccontato dall’artista che ha sottolineato: “cerco sempre l’emozione come i filosofi cercano l’uomo, come il cercatore va a caccia d’oro. È questione di sopravvivenza, o cerchi o smetti. Però, se negli ultimi vent’anni ho spesso fatto le prove del gran finale, da quattro o cinque anni non penso più a chiudere ma a vivere questa meravigliosa vicenda artistica e umana”.



