Uà Uomo di varie età, Claudio Baglioni/ Diretta e ospiti: da Ranieri ad Anna Oxa

Uà Uomo di varie età, show di Claudio Baglioni: anticipazioni e diretta ultima puntata 18 dicembre

Sabato 18 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza ed ultima serata di Uà – Uomo di varie età, show di Claudio Baglioni che, con le prime due serate, ha perso la sfida con Ballando con le stelle 2021 che, al termine della puntata in onda questa sera, avrà il proprio vincitore. La prima serata dello show di Baglioni è stato seguito da 2.322.000 spettatori pari al 14% di share mentre la scorsa puntata ha incollato davanti ai teleschermi 2.230.000 spettatori pari al 13.4% di share perdendo sempre la sfida con lo show di Milly Carlucci.

Con la terza serata, lo show di Baglioni punta a conquistare una fetta più ampia di pubblico. Anche questa sera, gli ingredienti principali dello spettacolo saranno musica, divertimento e simpatici siparietti con amici e colleghi che nel corso della serata lo affiancheranno sul palco.

Uà Uomo di varie età, show di Claudio Baglioni: gli ospiti dell’ultima puntata

Grandi nomi della musica e del mondo dello spettacolo italiano sono gli ospiti della terza ed ultima puntata di Uà – Uomo di Varie età. Sul palco, accanto a Claudio Baglioni, ci saranno: Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, Maria Di Biase E Corrado Nuzzo, Rosario Fiorello (Voce), Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso.

E ancora: Mahmood vincitore del Festival di Sanremo 2019 condotto proprio da Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Giuliano Peparini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni, Luca Ward.

Come vedere in streaming Uà – Uomo di varie età

Uà – Uomo di varie età rappresenta una scommessa per Claudio Baglioni che, dopo aver sposato il progetto del Festival di Sanremo portato a casa con grande successo, si è tuffato in un’avventura televisiva totalmente nuova. Al centro dello show, però, Baglioni ha messo la musica intorno alla quale si è sviluppata tutta la sua vita.

La terza ed ultima puntata di Uà – Uomo di varie età può essere visto in diretta televisiva su canale 5 dopo il quotidiano appuntamento con Striscia la Notizia e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



