Ubaldo Manuali netturbino accusato di stupro da diverse donne/ Amico: “Nel suo passato un video p*rno…”

Il caso di Ubaldo Manuali, netturbino 59enne accusato di stupro da diverse donne, si tinge di colori ancora più foschi con l’evoluzione dell’inchiesta che lo ha visto finire in carcere con l’ipotesi di violenze sessuali reiterate con l’uso di sostanze per stordire le vittime prima dei presunti abusi. Stupri che, stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati oggetto di alcuni filmati poi inviati via chat ad alcune persone con cui l’uomo si sarebbe “vantato”, sostenendo di essere una sorta di “tombeur de femmes” e mascherando come consensuali le sue condotte.

Poche ore fa, un amico di Ubaldo Manuali ha parlato ai microfoni della trasmissione Quarto Grado per fornire un racconto inedito che contribuirebbe a delineare il profilo del 59enne. Mentre altre donne avrebbero trovato il coraggio di denunciare, sul netturbino è spuntata la rivelazione di una persona che avrebbe avuto con lui contatti in palestra e che descrive quanto segue: “Ubaldo lo conosco da anni, non avrei mai pensato che facesse cose del genere, tutto ci aspettavamo tranne ciò che è venuto fuori. (…) Sono rimasto scioccato, ci diceva ‘conosco e frequento tante donne’, per vantarsi…“.

Ubaldo Manuali, l’amico: “Online un suo video p*rno, lui rispose…”

L’amico di Ubaldo Manuali ha parlato di elementi a sua conoscenza sulla vita privata del netturbino attualmente accusato di violenza sessuale, e ha spiegato di non aver mai intuito niente in merito ai presunti stupri che gli sarebbero contestati. Con la cerchia di conoscenze in palestra, Manuali si sarebbe “vantato” delle sue numerose frequentazioni e avrebbe parlato di numerosi appuntamenti con diverse donne senza però fare cenno a rapporti non consensuali.

“Da quello che ho sentito a Quarto Grado, lui le preparava questi “cocktail” e metteva dentro queste gocce… Sono rimasto scioccato. Diceva ‘Io conosco tante donne, per vantarsi… Poi una persona un giorno gli disse ‘Ubaldo, ci sta un video su una piattaforma, un sito conosciuto, hai fatto un video porno’, lui rispose ‘Sì, ma quello l’ho fatto anni fa’…“. Secondo l’amico di Ubaldo Manuali, gli amici avrebbero raccolto le sue confidenze su incontri galanti che si sarebbero consumati nella sua abitazione e che si sarebbero spesso conclusi in rapporti intimi: “Però non ci diceva che le dava queste gocce, altrimenti saremmo intervenuti. Noi amici non sapevamo di queste cose“. Secondo l’accusa, Ubaldo Manuali avrebbe violentato diverse donne usando lo stesso “schema”: le presunte vittime sarebbero state narcotizzate e violentate, in alcuni casi filmate e fotografate. “Una volta ci ha inviato un video – ha proseguito l’amico a Quarto Grado –, c’era una signora sdraiata sul letto, sembrava come se avessero appena fatto l’amore. Ha detto ‘Mi sono fatto questa’. Mi ricordo ancora questa signora sul letto, sembrava stesse riposando“. Dalle tre iniziali, le accusatrici di Ubaldo Manuali sarebbero passate a sette: tutte donne che avrebbero deciso di rivolgersi alle autorità per denunciare uno stupro.

