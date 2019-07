Ubaldo Pantani, chi è/ Clona i vip a Vero e più vero: “La tensione c’è, speriamo anche voi!”

Ubaldo Pantani dà il via alla sua nuova sfida televisiva. Il celebre imitatore dei vip sarà il protagonista di Vero e più vero, uno show tutto dedicato alle imitazioni, che andrà in onda questa sera, nella seconda serata di Rai 2. Il format, una vera novità per i palinsesti italiani, vedrà il celebre comico calarsi nei panni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo al fine di carpirne tic, vizi e abitudini. Il suo compito? Diventare la copia perfetta del vip che andrà ad affiancare, in modo che ogni personaggio dello spettacolo, a mutazione terminata, possa essere intervistato dal suo clone. “Ma cosa succede se un personaggio famoso intervista se stesso?”, a dare una risposta a questa domanda è il promo che sui social annuncia il nuovo format di Rai2, dove un Ubaldo Pantani più carico che mai “seguirà, perseguiterà, carpirà segreti e manie” e alla fine clonerà i vip che avranno la fortuna di incrociare il suo cammino.

Da Giancarlo Magalli ad Adriano Panatta, passando per J-Ax

Reduce dal successo di quelli che il calcio, Ubaldo Pantani si prepara a debuttare con uno show tutto suo, ma in vista del primo appuntamento di Vero e più vero, il comico non ha nascosto di provare un pizzico di emozione: “- 2 alla messa in onda della prima puntata del mio programma”, si legge sul profilo social dell’artista. “La tensione c’è, speriamo anche voi!”. Il format, un vero e proprio esperimento televisivo, vedrà il celebre comico calarsi nei panni dell’ex tennista italiano e volto della tv Adriano Panatta, ma anche del rapper J-Ax, del conduttore Giancarlo Magalli e dello chef stellato Gianfranco Vissani. Ma per diventare il loro clone perfetto, Pantani, oltre a seguire ogni loro spostamento, incontrerà i loro amici e farà tappa nei loro luoghi del cuore, alla scoperta di quei lati che i personaggi dello spettacolo amano lasciare a debita distanza dal piccolo schermo.

“Un lavoro che faccio con tutto me stesso”

Vero e più vero fa parte del restyling messo in tatto da Carlo Freccero per rilanciare la nuova Rai 2. Lo scorso maggio, in occasione della conferenza stampa di chiusura di Made in sud, il noto direttore della seconda rete Rai ha anticipato che in estate sarebbero andati in onda ben “cinque speciali fondamentali di (Ubaldo, ndr) Pantani”. Il format prende vita nella seconda serata del giovedì, subito dopo la messa in onda di Improvviserai e nasce dalla volontà di dare al telespettatore dei contenuti originali, in netta contrapposizione al trend televisivo che in estate si affida generalmente alle repliche. E la scommessa parte proprio da uno dei protagonisti più amati della comicità tutta all’italiana, Ubaldo Pantani, che ha fatto della sua passione un vero e proprio successo: “Il segreto – spiega l’artista in un’intervista a www.radiocusanocampus.it – è che mi diverto a fare questa cosa, è un lavoro faticoso che faccio con tutto me stesso. Alcuni personaggi vengono fuori al volo, li vedi e li sintetizzo”.

