Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele: perché si sono lasciati?/ Lei è nostalgica ma…

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele, perché si sono lasciati? Domanda da un milione di dollari, verrebbe da dire. Perché ancora sono poco chiari i reali motivi per cui i due attori hanno deciso di mettere fine ad una storia d’amore durata tanto a lungo. Virginia Raffaele, infatti, è stata sentimentalmente legata per ben cinque anni a Ubaldo Pantani. Accomunati dalle stesse passioni e della medesima professione, entrambi sono diventati molto famosi grazie alle imitazioni.

Lui ha debuttato in tv nel 1997, nel programma di Gianni Boncompagni, il Macao, per poi compiere il grande salto sbarcando a Mai dire dove ha interpretato personaggi celebri come Gigi Buffon e Lapo Elkann. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, sappiamo che è stata molto intensa e appassionante ma che evidentemente ad un tratto si è incagliata.

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele: quali sono i veri motivi della separazione?

Come dicevamo nessuno dei due attori ha mai chiarito questo aspetto della loro storia, naufraga dopo cinque anni di amore. Qualcuno ipotizza che sia semplicemente finito il sentimento che li univa, anche se in una intervista, Virginia Raffaele si era mostrata piuttosto nostalgica, ammettendo di sentire un grande vuoto dopo la rottura con Ubaldo Pantani. “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”, aveva raccontato.

Da quella sua frase si è colta una certa nostalgia della sua relazione con l’attore comico, ma in ogni caso non c’è stato alcun seguito. Chissà se Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele volteranno pagina definitivamente o se, un giorno, torneranno insieme.

