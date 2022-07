Uber Files/ L’inchiesta “pressioni sui governi”, dalle carte spunta Renzi, ma…

I quotidiani Le Monde e Guardian, insieme all’emittente televisiva Bbc e ad altre testate giornalistiche afferenti al Consorzio internazionale dei giornalisti di investigazione, hanno realizzato l’inchiesta “Uber files” nella quale si analizza la scalata al successo dell’azienda di noleggio. Sono state prese in considerazione migliaia di email e documenti riservati: dall’inchiesta emerge che in un primo momento, il Governo francese era particolarmente ostile alla piattaforma di noleggio auto con conducente, come dimostra la legge Thevenoud. Eppure in questo contesto l’azienda avrebbe trovato un “alleato”: Emmanuel Macron.

Il presidente sarebbe stato “ quasi un partner ” per Uber, si legge nell’inchiesta. A quei tempi però Macron non era ancora a capo dell’Eliseo ma ricopriva il ruolo di ministro dell’Economia. Forte del suo ruolo avrebbe intrattenuto stretti rapporti con i dirigenti della società, mostrandosi particolarmente interessato ad aiutare Uber. Fin dal primo incontro con Travis Kalanick, il presidente si sarebbe impegnato ad aiutare l’azienda a entrare nel mercato francese. Dai documenti emerge anche il nome di Matteo Renzi per quanto riguarda il mercato italiano.

“Uber Files”, anche Matteo Renzi “entusiasta dell’azienda”

L’inchiesta “Uber files” ha analizzato la situazione di partenza del mercato francese, con la legge Thevenoud e non solo. A creare maggiori problemi era stato in quegli anni anche il servizio Uber Pop, messo sotto inchiesta dalla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressone delle frodi. Proprio in quegli anni ci furono molti scioperi e proteste dei tassisti proprio contro Uber. Da lì, le pressioni politiche. Secondo l’inchiesta, nel 2015 i dirigenti del colosso statunitensi avrebbero chiesto l’aiuto del ministro dell’economia Macron, dopo che a Marsiglia il prefetto Laurent Nunez aveva vietato Uber nel dipartimento.

