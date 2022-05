Uber, via alla sinergia con i taxi/ Presto spostamenti anche con bici e scooter

Novità in arrivo per Uber. Sinergie con i taxi, spostamenti anche su bici e scooter ma anche consegna di pranzo e cena a casa. La società nata come trasporto automobilistico privato attraverso un’app mobile si espande anche in nuovi settori del business. Come la chiama Dara Khosrowshahi, ceo di origine iraniana, è “la fase ibrida del lavoro”. In questi giorni, la multinazionale californiana ha firmato una sinergia con il consorzio It.Taxi, come rivela il Corriere della Sera.

Dalla seconda metà di giugno, in varie città italiane tra cui Roma, su Uber sarà possibile prenotare anche un taxi. È già possibile farlo in città come Torino e Napoli: qui l'azienda non offre solo un ncc (noleggio con conducente), ma anche un taxi vero e proprio. Uber Taxi – rivela il Corriere della Sera – avrà una tariffa a tassametro e la piattaforma, prima della prenotazione, offrirà al turista una forchetta di prezzo in base alle condizioni del traffico. Uber guadagnerà dalla corsa il 6%, ma i tassisti avranno uno spettro di clienti molto più ampio. Uber, parla il Ceo: "Abbiamo un'opportunità importante" Dara Khosrowshahi, ceo dell'azienda, spiega: "È l'opportunità di collegare 12mila taxi. Abbiamo già lavorato in modo costruttivo con i tassisti in diversi Paesi, tra cui Spagna, Giappone e Corea del Sud. I consumatori ora avranno un'esperienza migliore quando verranno in Italia e alla fine ciò si tradurrà in guadagni maggiori per i proprietari dei taxi". Il top manager, al Corriere, spiega: "Stiamo assistendo ad un rimbalzo della domanda di trasporto. Nell'ultimo trimestre le prenotazioni sono aumentate del 39% su base annua. E quello che stiamo vedendo è che sta riprendendo in modo incredibilmente rapido".

“Stiamo entrando in un periodo di incertezza e il mio messaggio è di non lasciare che questo momento vada sprecato. Stiamo giocando da una posizione di leadership. Ma dobbiamo stare attenti a dove investiamo” spiega Khosrowshahi. Buona parte degli azionisti, rivela il Corriere, ha votato nell’ultima assemblea per una maggiore trasparenza verso le attività di lobbyng. Il Ceo spiega: “Siamo sempre trasparenti in termini di informazioni finanziarie che forniamo agli investitori. Siamo l’unica azienda al mondo che ha presentato un rapporto sulla sicurezza della piattaforma per consentire a chiunque di comprendere gli investimenti che abbiamo fatto”. Presto Uber offrirà anche servizio di noleggio bici e scooter.

