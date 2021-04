Uberto e Stefania Gucci, genitori Drusilla/ “Un unicorno in un mondo senza magia”

Uberto e Stefania Gucci sono i genitori di Drusilla Gucci, naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 che si trova ancora al televoto, questa volta con Andrea Cerioli. In occasione del compleanno della ragazza, Uberto Gucci ha mandato un video messaggio alla figlia, per farle sentire tutto il suo affetto e supporto: “Papà non è scomparso, sono sempre insieme a te”, ha esordito, ricordando che in studio è sempre presente la moglie Stefania. “La famiglia non è il luogo in cui si abita, la famiglia sta nel cuore e tu sei la parte essenziale di questo cuore. Noi siamo sempre con te, anche adesso che stai mettendo alla prova la tua fiducia nella tue capacità e la voglia di dimostrare di essere grande, ma tu per noi “grande” lo sei sempre stata”, ha continuato Uberto Gucci, facendo commuovere la figlia. Infine un ricordo alla sue origini: “Ricordati che hai dentro di te il dna di quattro generazioni che hanno lottato per realizzare i loro sogni: segui il tuo percorso attingendo a questa forza perché non conta dove vai, ma come. L’importante è che quando ti volterai indietro potrai dire di averci messo tutta te stessa”.

Uberto e Stefania Gucci: fanno il tifo per la figlia Drusilla

“Non ti abbattere ricordati che sei il mio unicorno in un mondo in cui non esiste più la magia. E io ti ringrazio per avermela data”, ha aggiunto Stefania Gucci, nello studio di Canale 5. In questi giorni la mamma di Drusilla Gucci sta chiedendo ai suoi follower di sostenere la figlia e farle vincere il televoto contro Andrea Cerioli, che settimana scorsa ha avuto la meglio su Elisa Isoardi (ora a Playa Esperanza con Vera Gemma e Miryea Stabile). “La spugna Drusilla non la getta mai, non è una persona che getta la spugna”, ha detto Stefania Gucci settimana scorsa prima del verdetto del televoto con Daniela Martani. Drusilla può contare senza dubbio sul supporto della sua famiglia – e anche su quello della Martani, che ha fatto un appello sui social – ma se dovesse essere eliminata deciderà di restare su Playa Esperanza?

