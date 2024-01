Uccide il figlio di 4 anni e lo trasporta in una valigia/ Fermata in India l’ad di una startup AI

Choc in India dove una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo che è stata trovata mentre trasportava il cadavere del figlio, un bimbo di soli 4 anni, nella sua valigia. Come si legge sul sito di TgCom24, la presunta killer è l’amministratrice delegata di una startup di AI, l’intelligenza artificiale, tale Suchana Seth. E’ a capo della who heads The Mindful AI Lab di Bangalore, ed è stata bloccata dalla polizia dello stato di Karnatka, mentre stava per rientrare in taxi dallo stato di Goa. I suoi bagagli sono stati controllati come da prassi fino a che non è stata effettuata la macabra scoperta: il corpo senza vita di un bimbo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “The Times of India”, sembra che le indagini della polizia subito dopo susseguite, abbiano portato alla conclusione che il bimbo fosse morto per soffocamento, ucciso con un cuscino, nella camera d’albergo in cui alloggiava assieme alla madre, in quel di Candolim. La madre, in seguito, avrebbe provato a togliersi la vita tagliandosi il polso, ma senza riuscirci, di conseguenza ha pensato di mettere il corpo del figlio nella valigia e di andarsene. L’autopsia eseguita sul corpo del piccolo ha confermato la morte per soffocamento.

UCCIDE IL FIGLIO DI 4 ANNI E LO TRASPORTA IN UNA VALIGIA: MORTO PER SOFFOCAMENTO

Secondo quanto dichiarato da Suchana Seth, la donna si sarebbe recata a Goa per non portare il figlio all’incontro con il padre (i due sono separati), il giorno successivo. La donna, come si legge su TgCom24.it, stava vivendo una situazione di grande tensione a causa proprio della separazione dal marito, Venkat Raman, e inoltre non sopportava l’idea di essere obbligata a portare ogni domenica il proprio figlio dal padre.

“Non volevo uccidere mio figlio, lo amavo”, ha raccontato l’amministratrice delegata parlando con la polizia di Calangute, aggiungendo “che non aveva intenzione di uccidere suo figlio e che lo amava, ma lui è morto improvvisamente. Poi si è spaventata e si è seduta vicino al corpo”.

