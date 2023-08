Uccide una bimba che giocava in monopattino “Fai troppo rumore”/ Freddata a colpi di pistola

Choc negli Stati Uniti dove un uomo ha sparato ad una bimba uccidendola, semplicemente perchè stava andando sul monopattino e faceva rumore. Secondo quanto riferito in queste ore dagli organi di informazione italiana che hanno ripreso la notizia dai media a stelle e strisce, l’episodio si è verificato di preciso in quel di Chicago, nota metropoli a nord degli Stati Uniti, e la piccola vittima aveva solo 8 anni. A spararle sarebbe stato un vicino di casa che dopo essersi lamentato per il troppo rumore emesso dal monopattino e dai giochi della piccola, ha preso la pistola da dentro casa, quindi è uscito ed ha colpito a morte la bambina. A quel punto l’uomo è stato affrontato dal padre della vittima e nella colluttazione è partito un colpo che ha ferito il killer.

Mirko Giansanti, ex campione di motociclismo, è morto per una malattia/ Al motomondiale dal 1996 al 2005

L’omicida non è morto e si trova attualmente ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dalla stampa, la polizia di Chicago ha avviato un’indagine raccogliendo testimonianze e prove che porteranno alla formulazione di accuse formali, dopo di che l’uomo verrà processato e quasi sicuramente condannato ad una lunghissima detenzione. Secondo quanto riferisce il Messaggero nella sua edizione online, la vittima stava giocando con il suo monopattino su un marciapiede di un quartiere della Wind City, e si chiamava Sarabi Medina.

Donna 53enne segregata in casa per 12 anni e torturata in Francia/ Arrestato il marito

BIMBA IN MONOPATTINO UCCISA PER IL TROPPO RUMORE: “NON HA SENSO TUTTO CIO’”

E’ stata in seguito colpita alla testa, purtroppo una ferita fatale che non le ha lasciato scampo: nel giro di pochi minuti gli uomini del personale sanitario si sono recati sul luogo della sparatoria, ma quando sono giunti sul posto la bimba era già in arresto cardiocircolatorio e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

«Tutto questo non ha senso, tutti gli dicevano che erano solo bambini che si stavano divertendo», il racconto al Chicago Sun Times di Megan Kelley, una vicina di casa nonché testimone del folle episodio avvenuto nella giornata di sabato scorso nel quartiere di Portage Park. «Prima di sparare, ha detto qualcosa riguardo al fatto che facevano troppo rumore», ha aggiunto la donna.

Donna muore mentre fa il bagno al mare/ Vittima della sindrome da immersione: cos'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA