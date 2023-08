Uccio Show è morto/ Chi è il comico Antonio Bitonti, ucciso da un treno in corsa in Puglia

Antonio Bitonti, cabarettista noto come Uccio Show, è morto travolto da un treno

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata sui binari della Sud Est: Antonio Bitonti, cabarettista noto come Uccio Show, è stato travolto dal treno in corsa, sulla tratta delle Ferrovie Sud-Est che collega Montesano Salentino, paese di origine della vittima con Miggiano. Il tutto è accaduto questa mattina, ma le informazioni sulla dinamica dell’incidente rimangono ancora avvolte nel mistero.

Ecco, infatti, quanto riporta Lecceprima.it: “Molto confuse le informazioni relative alla dinamica dell’accaduto: tutto sarebbe consumato attorno alle 8.30 di questa mattina, ma non è dato sapere se si sia trattata di una fatalità o di un gesto volontario. La ricostruzione, infatti, è al vaglio degli inquirenti intervenuti sul posto.”

Chi era Antonio Bitonti, noto come Uccio Show

Subito dopo l’incidente, sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi. Dopo l’impatto, nonostante le gravissime condizioni per i danni riportati agli arti inferiori, Uccio Show respirava ancora. Il comico è stato dunque portato in ospedale dove, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: Uccio show è morto all’età di 72 anni.

Antonio Bitonti era un cabarettista molto amato nel territorio pugliese. La fonte descrive l’uomo come “Un volto rappresentativo di una cultura popolare fondata sull’allegria e l’intrattenimento, e del folclore salentino, un personaggio pieno di energia, che aveva legato il suo nome ad una serie di apparizioni tv e alle sue performance di ballerino e cabarettista”.

