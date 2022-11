Uccise donna incinta per prendersi bambino: aveva finto gravidanza/ Condanna a morte

Taylor Parker il 9 ottobre 2020 uccise una donna incinta di sette mesi e mezzo per prendersi il bambino che portava in grembo: per mesi aveva finto una gravidanza che non avrebbe mai potuto avere, dato che aveva subito un’isterectomia. La vittima, Reagan Simmons-Hancock, è stata pugnalata con un centinaio di coltellate nella sua abitazione. Poi l’assassina fuggì con il neonato prematuro, ma fu fermata per eccesso di velocità. A quel punto disse alla Polizia di essere diretta in ospedale dopo aver partorito in casa. I medici, al suo arrivo, dichiararono il piccolo morto ed iniziarono ad avere dei sospetti quando rifiutò di farsi visitare. Al rinvenimento del cadavere, venne alla luce la terribile verità.

La donna texana, come riportato dal Corriere della Sera, dopo essere stata processata nella cittadina di New Boston, a est di Dallas, è stata adesso condannata a morte per il brutale omicidio della conoscente. La vittima aveva 21 anni e ha lasciato una bambina di 3 anni. “Sulla base della forte difesa che abbiamo presentato al momento della condanna, siamo delusi dal verdetto, ma rispettiamo le conclusioni della giuria dopo un processo lungo, fattuale ed emotivamente difficile”, ha affermato l’avvocato di Taylor Parker.

Uccise donna incinta per prendersi bambino: aveva finto gravidanza. La pena

Il Tribunale non ha avuto dubbi invece a condannare a morte Taylor Parker, che nel 2020 uccise una donna incinta di sette mesi e mezzo per prendersi il suo bambino dopo avere finto una gravidanza. “Le circostanze in cui è morta Reagan Simmons-Hancock sono orribili, è stata una tortura”, ha detto il vice procuratore distrettuale della contea di Bowie, Kelley Crisp, durante le dichiarazioni conclusive . “La giovane madre è morta combattendo per suo figlio, è così che ha lasciato il mondo. Una donna che è morta combattendo”.

“L’ha accoltellata un centinaia di volte”, ha aggiunto mostrando ai giurati una foto della scena del crimine. “L’ha picchiata con un martello. Mi vorreste dire che non è violenta? Le ha strappato l’utero da dietro la schiena. Guardate cosa ha fatto”.











