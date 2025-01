Il 2025 per UCIMU-Sistemi per produrre – l’associazione dedicata alle imprese italiane costruttrici di macchine utensili, robot e per l’automazione – sarà un anno importante che la porterà a celebrare l’80esimo anniversario dalla sua fondazione che risale al 21 dicembre del 1945 per la volontà di un piccolo (ormai divenuto grande) gruppo di imprenditori che voleva rendersi partecipe in primissima linea alla rinascita del nostro paese all’epoca martoriato dalla Seconda guerra mondiale: ad oggi UCIMU vanta la bellezza di 250 realtà imprenditoriali associate, accompagnate nel corso di questi lunghissimi 80 anni in un percorso di crescita che ha resto il settore una vera e propria eccellenza mondiale.

Per i suoi 80 anni UCIMU-Sistemi per produrre ha già previsto un fitto calendario di eventi ed incontri che ci accompagneranno fino alla fine dell’anno e che saranno svelati man mano, culminando proprio sul finire dell’anno con la pubblicazione di un importante libro – il primo per l’associazione – nel quale verranno raccontati gli ultimi cruciali 10 anni di attività e che per ora resta ancora parzialmente avvolto del mistero; mentre già da oggi – e potete vederlo in anteprima all’inizio di questo articolo – è stato svelato ufficialmente il nuovo logo celebrativo dell’80esimo anniversario.

Gli 80 anni di UCIMU-Sistemi per produrre, da sempre al fianco della crescita delle imprese italiane

Tornando indietro nel tempo con la mente, come ricordavamo già in apertura l’associazione UCIMU-Sistemi per produrre venne fondata immediatamente sul finire della Seconda guerra mondiale con la volontà di creare non solo un’organizzazione ma una vera e propria ‘casa’ per le imprese che operano nel settore delle macchine utensili nel quale gli imprenditori potevano trovare un confronto e un aiuto costante per accedere ad aiuti e servizi altrimenti impossibili; oltre ad un modo per trovare una vera e propria voce comune che ne raccogliesse le istanze per portarle a livello nazionale ed internazionale.

Grazie al suo fermo e costante impegno, UCIMU-Sistemi per produrre è riuscita sempre a tutelare l’interesse delle sue associate facendosi motore per la loro crescita ed internazionalizzazione grazie ad un’offerta sempre puntuale ed aggiornata di servizi; rendendosi – ovviamente al fianco delle imprese – protagnosta del loro sviluppo e del loro affermarsi come eccellenze in tutto il mondo anche in un delicato periodo come quello corrente che ha portato numerosi altri attori e competitor ad affacciarsi sul mercato.