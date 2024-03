UCRAINA/ Leadership Ue allo sbando, l’Italia si “salva” perché schiacciata sulla Nato

Il recente corto circuito dell’Europa nel conflitto ucraino sottolinea una crisi di leadership evidente. Mentre gli sviluppi sul campo sembrano inclinarsi a favore di Mosca, l’Europa non solo appare divisa ma anche indecisa, lottando per formulare una risposta unitaria che bilanci il sostegno all’Ucraina con la necessità di evitare un’escalation diretta con la Russia. La mancanza di un fronte comune e una visione condivisa fra i leader europei dimostra non solo, ancora una volta, la mancanza di credibilità internazionale dell’UE, ma dimostra la sua incapacità di agire come entità geopolitica coesa in momenti di crisi.

La questione dei missili Taurus ha messo in luce le complessità e le contraddizioni della politica di difesa europea. La Germania, con Scholz in prima linea, ha manifestato una cautela che riflette preoccupazioni più ampie sull’escalation del conflitto. Tuttavia, la rivelazione dell’attivo coinvolgimento di consiglieri militari francesi e britannici nel sostegno all’Ucraina solleva interrogativi sulla coerenza delle politiche europee e sulla loro indipendenza dalle strategie della NATO. Questo scenario evidenzia una frattura tra la volontà politica e le realtà militari sul terreno, complicando ulteriormente la posizione europea nel conflitto.

La fuga di notizie riguardante la conversazione tra ufficiali della Luftwaffe tedesca ha scatenato un tumulto, non solo sul fronte internazionale ma anche all’interno della stessa Germania. La reazione del Regno Unito, con Ben Wallace che critica aspramente la posizione di Scholz, ha evidenziato un disaccordo fondamentale tra gli alleati sulla modalità di supporto all’Ucraina. Questa situazione mette in luce non solo le sfide di coordinamento tra i Paesi europei ma anche la potenziale vulnerabilità di una strategia europea frammentata di fronte alla propaganda e alle contromosse di Mosca.

La proposta di Macron sull’invio di truppe NATO in Ucraina rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche europee di risposta al conflitto. Questa scelta politica ed insieme strategica – che se posta in essere avrebbe delle implicazioni imprevedibili -, sebbene intesa a dimostrare solidarietà e determinazione, ha suscitato immediate reazioni negative, non solo da parte di Scholz ma anche dall’intera comunità internazionale, evidenziando una mancanza di coordinamento e di consenso all’interno dell’UE e della NATO. Questo episodio sottolinea le difficoltà di bilanciare le pressioni interne per un’azione decisiva con le complesse realtà della geopolitica internazionale.

Le crescenti tensioni tra Francia e Germania, due pilastri fondamentali dell’UE, minacciano di complicare ulteriormente la capacità europea di formulare una risposta coesa al conflitto ucraino. Queste divergenze, sia in termini di visione politica che di strategia militare, riflettono sfide più ampie all’interno dell’UE in termini di politica estera e di difesa. La difficoltà di trovare un terreno comune tra le due maggiori economie europee mette in pericolo non solo la solidarietà europea, ma anche la sua effettiva capacità di influenzare gli sviluppi sul terreno in Ucraina, evidenziando la necessità di un dialogo più profondo e di compromessi strategici all’interno dell’Unione.

Nei giorni scorsi il governo italiano ha emesso una nota in cui ribadisce il suo fermo sostegno all’Ucraina, ma specifica chiaramente che tale sostegno “non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di Stati europei o NATO”. Questa posizione sottolinea la cautela dell’Italia nel non voler escalare ulteriormente il conflitto con la Russia attraverso l’invio di forze militari dirette in Ucraina, in linea con la posizione di altri Paesi europei e membri della NATO che hanno espresso simili riserve.

Inoltre, il governo italiano ha confermato che “non saranno mandate truppe” da parte di Paesi europei o dai membri della NATO, riaffermando così un approccio unitario e cauto nell’ambito dell’alleanza occidentale. L’Italia, quindi, si posiziona come parte di un fronte europeo che, pur esprimendo un solido sostegno all’Ucraina, cerca di evitare azioni che possano essere interpretate come un’escalation militare diretta contro la Russia.

Queste informazioni riflettono una strategia di bilanciamento da parte dell’Italia che mira a sostenere l’Ucraina nel contesto dell’invasione russa, mantenendo al contempo un atteggiamento di prudenza riguardo all’invio di truppe sul terreno, una linea condivisa da molte altre nazioni europee e dalla NATO nel complesso. In buona sostanza la posizione del nostro Paese – come sempre – è di pedissequo allineamento con le posizioni NATO e americane.

In conclusione, l’Europa si trova a un bivio critico, dove le decisioni prese (o non prese) nel contesto del conflitto ucraino avranno implicazioni di vasta portata sulla sua posizione geopolitica globale, sulla sua sicurezza interna, e sulla sua coesione come blocco politico ed economico. La sfida sarà navigare queste acque turbolente con una visione chiara e una strategia unitaria – allo stato attuale del tutto assente, dal momento che l’Europa dal punto di vista militare è solo una espressione geografica -, elementi finora elusi ma cruciali per il futuro dell’Europa sullo scacchiere internazionale.

