Ued, Camilla Mangiapelo dimentica Riccardo Gismondi/ Chi è il suo nuovo amore

Camilla Mangiapelo volta pagina dopo Riccardo Gismondi: chi è il nuovo amore

Camilla Mangiapelo ha deciso di voltare pagina, dopo la turbolenta rottura con Riccardo Gismondi consumatasi nel corso di quest’estate. La coppia si era conosciuta a Uomini e donne nel 2016 (lui era tronista, lei corteggiatrice), si innamorarono e uscirono insieme dal programma. Dopo 6 anni d’amore, però, il loro sentimento è giunto al capolinea e l’annuncio è arrivato per mezzo Instagram lo scorso luglio. Ora l’ex corteggiatrice apre un nuovo capitolo della sua vita: sembra infatti che ci sia qualcuno al suo fianco, pronto a farle battere nuovamente il cuore.

A riportare l’indiscrezione è The Pipol Gossip che, sulla propria pagina Instagram, svela anche il nome e l’identità del presunto uomo che ha fatto breccia nel suo cuore: “Camilla Mangiapelo, dopo la fine della lunga relazione d’amore con l’ex tronista Riccardo Gismondi, ha finalmente ritrovato l’amore. L’influencer infatti non ha più paura di nascondersi e su Instagram, si mostra innamorata sulle braccia dell’attuale calciatore del Frosinone Calcio, Luca Moro“.

Camilla Mangiapelo e la rottura in estate con Riccardo Gismondi

Nelle scorse ore, come specificato da The Pipol Gossip, Camilla Mangiapelo ha condiviso alcune Instagram stories in compagnia di questo giovane ragazzo, che risponderebbe al nome di Luca Moro, calciatore del Frosinone. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne si riscopre dunque felice ed innamorata, e la rottura con Riccardo Gismondi sembra ora solo un lontano ricordo. “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse” aveva scritto su Instagram, annunciando l’addio all’ex tronista.

Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la coppia a dirsi addio: forse le incomprensioni, una crisi che ha incrinato il loro rapporto o, addirittura, l’ipotesi tradimento da parte di lui. Nelle settimane successive al loro annuncio i rumors e le indiscrezioni sulla vicenda si sono moltiplicate: ora, però, Camilla Mangiapelo volta pagina e ritrova il sorriso al fianco di Luca Moro.

