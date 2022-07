Ufficiale Eriksen al Manchester United/ Calciomercato, l’ex Inter va ai Red Devils

Calciomercato news, Ufficiale l’arrivo di Eriksen al Manchester United

L’arrivo di Christian Eriksen al Manchester United è diventato ufficiale da qualche ora dopo il comunicato emesso sul sito del club inglese in cui si può leggere: “Il Manchester United è lieto di confermare che Christian Eriksen si è unito al club, firmando un contratto fino a giugno 2025.” Rimasto svincolato come tanti altri giocatori importanti in questa finestra di calciomercato una volta conclusa l’avventura con il Brentford, l’ex interista Eriksen prosegue dunque la sua carriera di calciatore continuando a giocare in Premier League.

Lo stesso Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni affermando: “Il Manchester United è un club speciale, e io non vedo lora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare all’Old Trafford diverse volte ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione stupefacente.” Rimasto vittima di un arresto cardiaco nel 2021 durante la partita contro la Finlandia ad Euro 2020, Eriksen ha ripreso l’attività agonistica ed è tornato ufficialmente in campo lo scorso 26 febbraio con il Brentford.

Calciomercato news, Eriksen al Manchester United dopo il Brentford

L’approdo di Eriksen al Manchester United è stato dunque confermato dopo i rumors delle ultime settimane. Lo scorso anno con la maglia del Brentford, club che ha ottenuto la salvezza in Premier League, il trentenne Eriksen è riuscito a collezionare una rete e quattro assist vincenti per i suoi compagni in undici apparizioni complessive in campionato. Avendo potuto dimostrare nuovamente il suo valore, l’ex Inter mira a tornare sui livelli a cui ci aveva abituato in un club di prima fascia come quello dei Red Devils.

